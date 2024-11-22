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俄烏戰事升溫、美元暴衝！台幣連3黑 收32.593元

2024/11/22 19:55

台幣連3黑，收32.593元。（記者陳梅英攝）台幣連3黑，收32.593元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕俄烏戰事持續升溫下，避險資金湧入美元，使美元指數下午一度衝上108大關，隨後稍稍拉回，仍在107高位徘徊，新台幣兌美元匯率早盤雖一度翻紅，終究不敵美元強勢，最後收32.593元、貶4.8分，匯價連3黑，成交量16.765億美元。

新台幣匯價周貶1.27角或0.39%，從美國大選落幕後，新台幣已經連續三週走貶。

台股今天則是隨美股大漲348.66點，收在22904.32點，三大法人合計買超164.69億元。其中，外資買超83.07億元。

匯銀主管說，台幣今早一度在出口商拋匯需求湧入下翻紅，隨著俄烏戰事持續升級，俄羅斯總統普廷公開表示俄烏戰爭已演變成為全球衝突，不排除襲擊西方國家的言論持續發酵，避險資金持續湧入美元與日圓，台幣午後最低下探32.603元，貶破前波低點。

由於川普當選後，市場對於川普2.0可能推升通膨，使聯準會降息步調生變，已使美元居高不下，地緣政治衝突又越演越烈，美元更加強勢下，台幣短線缺乏回升力道，不過月底出口商拋匯需求或可讓台幣貶勢稍微趨緩。

後續除了觀察俄烏戰事發展外，美國下週將發布聯準會最重視的通膨數據個人消費支出物價指數（PCE），數據好壞將牽動市場對於聯準會12月降息預期，目前市場認為12月降息1碼機率仍有5成以上。

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