囤貨因應川普2.0 中國進口美國晶片年增60％

今年10月中國從美國進口晶片金額達11.1億美元，與去年同期相比成長60%。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕即使美國加強制裁對中國出口先進半導體產品，但中國正大量採購美國半導體，為川普政府上任後加強的制裁預做準備。10月從美國進口晶片金額較去年同期增加60%，凸顯積極囤貨的努力。

根據《南華早報》21日引述中國海關總署數據顯示，今年10月中國從美國進口晶片金額達11.1億美元（約台幣360億元），相當於與去年同期相比成長60%。今年1月至10月，中國從美國進口了價值96.1億美元（台幣3124億元）的半導體，這比去年同期成長42.5%。特別是今年6月以來，中國每月購買美國晶片的金額已超過10億美元（台幣325億元）。

請繼續往下閱讀...

中國一直穩定儲備海外半導體和製造設備，沒有放棄透過擴大舊半導體生產和繼續開發尖端人工智慧（AI）晶片來成為半導體公司的決心。

中國半導體產業認為，川普可能會收緊對中國半導體出口的監管，並實施額外制裁。相對地加大對美國半導體和國外半導體製造設備的採購。

今年1月至10月，中國半導體設備進口額達333億美元（約台幣1.08兆元），較去年同期成長23%。儘管美國的制裁阻止製造先進半導體所需的EUV（極紫外線）曝光設備的進口，但仍持續儲備關鍵零件和設備，以提高不受監管的舊半導體的自給自足能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法