2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華 11/21~23開展

台北市長蔣萬安參觀多個參展攤位。（記者朱沛雄攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕「2024 Meet Taipei 創新創業嘉年華」今在圓山花博爭艷館盛大開展，展期至本日23日止，台北市產業發展局以「StartUP Next Gen」為主題設置「台北創新館」，並以「AI創新」與「綠色創新」匯聚24家台北市政府輔導支持的新創團隊，展示智慧科技及永續發展領域的扶植成果。

蔣萬安參觀「台北創新館」等多個參展攤位。（記者朱沛雄攝）

台北市長蔣萬安今出席並表示，北市府過去一段時間推動許多措施協助新創團隊，北市府的「Global Pass創業家護照」，幫助新創團隊走向國際，促進更多的連結與交流，今年9月更推出「新創拔尖補助」，給予新創團隊補助金額共1500萬元，涵蓋三個階段，從研發、加速到品牌建設，全面支持團隊發展。

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蔣萬安與參展廠商合影。（記者朱沛雄攝）

蔣萬安提到，面對人工智慧快速發展的趨勢，北市府也制定相關規範與指引，北市府率先全台，成為第一個制定人工智慧作業指引的城市，並鼓勵新創團隊將人工智慧應用於市政服務，為創新注入更多可能性。

蔣萬安進一步指出，Meet Taipei嘉年華已成為新創生態圈的重要平台，北市府很榮幸能夠作為共同主辦單位，與各界攜手支持新創團隊，將持續以實際行動，協助新創團隊發展，推動台北成為全球創新的標竿城市。

蔣萬安也說，台北市已在2023年推出「新創三箭」，包括「投資金、匯人才、促成交」等創業新政，並設立「創業服務辦公室」單一窗口，提供諮詢輔導、獎勵補助、融資貸款、生態鏈結、創新基地等各項資源，透過營造友善的創業環境，吸引更多國內外創業團隊與投資者參與，讓新創企業快速成長並在全球市場中競爭。

台北市產發局指出，2023年開辦的主題式研發計畫以「綠色創新」為主題，共補助15家企業共3000萬元，為企業產出多項產品技術與專利，帶來營收增長超過9000萬元，衍生投資逾2800萬元，並增加超過40個工作機會，成果豐碩；除營業成效，計畫也預期每年能減少碳排放量1500公噸CO2e，相當於7.5座大安森林公園可吸收的碳排放量，績效卓著。

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