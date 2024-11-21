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12強》應援台灣隊 信用卡祭5％現金回饋看球兼血拚

2024/11/21 13:55

應援台灣隊，兆豐銀行統一獅聯名卡，祭出5%現金回饋，讓球迷看球兼血拚。（業者提供）應援台灣隊，兆豐銀行統一獅聯名卡，祭出5%現金回饋，讓球迷看球兼血拚。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕世界棒球12強賽正如火如荼進行，台灣隊一路勢如破竹殺進4強，發卡銀行也狂撒優惠，在賽事進行期間，於日本實體消費刷兆豐「統一獅聯名卡」祭出5%優惠。

兆豐銀行指出，該行攜手統一獅球團發行聯名卡，長年提供球迷眾多購票及週邊商品優惠，此次球團王牌陳傑憲不僅身為台灣隊隊長領軍參賽，球團眾多明星球員也共同赴賽為國爭光，兆豐銀行立即強力應援，推出日本實體消費限時最高5%回饋，力挺「猛獅五帥」，發揮聯名發卡行的超強即時戰力。

兆豐銀行力挺台灣隊長陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈及郭俊麟5帥，宣布在11月21日至25日的賽事進行期間，只要在日本實體消費刷兆豐「統一獅聯名卡」，不須登錄也不限名額，除原本的2%現金回饋無上限，再加碼送出3%現金回饋（每人加碼部分最高500元），讓熱血球迷看球同時放心血拚。

除了加碼現金回饋，兆豐銀行也加碼日本消費好康，例如日本百家連鎖家電Bic Camera、YAMADA、Sofmap及KOJIMA等商店，刷兆豐JCB卡消費達免稅門檻，即可享最高15％折扣優惠；多慶屋消費滿5000日圓可有10%折扣（最高折10000日圓）。

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