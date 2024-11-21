股匯雙挫！新台幣貶逾1角，中午暫收32.573元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股陷入區間盤整走勢，加上美元反彈，新台幣兌美元匯率今早開盤再度貶破32.5元關卡，盤中一度重貶逾1角，最低下探至32.597元，逼近32.6元價位，中午暫時收在32.573元、貶值7.9分，台北外匯經紀公司成交量9.96億美元。

俄烏戰事升級使避險貨幣轉強，美元在連續3日走弱後出現反彈，日圓兌美元昨日也一度升抵153.287，隨路透報導俄羅斯總統普丁對於與川普討論烏克蘭停火協議持開放態度後，日圓又回落至155附近，目前小幅回升至154，美元指數雖小幅滑落，但目前仍挺在106.5附近。

請繼續往下閱讀...

台幣今早以32.52元、貶2.6分開出，延續前一日貶勢，除反應美元居高不下，輝達財報佳、股價卻不捧場，美科技股修正使台股開低，也有影響。且美國新任總統川普內閣新團隊盡是抗中鷹派人士，市場持續持續評估川普2.0政見落實恐推升通膨，聯準會明年降息幅度可能縮減，美元具有支撐，台幣過去一週在32.5元上下1角附近波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法