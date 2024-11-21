10月高股息ETF月增第1，00713定期定額戶數突破10萬。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到高股息ETF降息風的影響，穩健型的元大台灣高息低波（00713）大受歡迎，不僅拿下10月高股息ETF受益人數月增第1名外，定期定額戶數也突破10萬，顯示投資人朝重視低波動風險控管方向前進。

00713具有「高息低波」投資特色，在台股相對高檔行情中獲投資人高度青睞，根據集保結算所、證交所數據顯示，今年以來至10月底199個交易日中，00713獲淨申購達157日，近8成交易日為資金淨流入，累積淨申購金額517億元，且今年以來至10月底投資人數增加59%、定期定額交易戶數增加47%，10月單月增加3285戶，名列高股息ETF第1。

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元大投信表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子，據晨星統計今年以來至10月底含息報酬率20.48%，近3年報酬風險比1.41（夏普值，Sharpe Ratio）持續為同類型基金排名第1，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。

元大投信也提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。

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