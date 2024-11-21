「川馬」形影不離？Google執行長電賀川普當選、 「意外」發現馬斯克也在線

川普當選後，多個重要場合都可見到馬斯克身影相隨。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《The Information》報導，川普重返白宮後，Google執行長皮查伊（Sundar Pochai）致電祝賀，當時意外發現，另一「嘉賓」也出現在電話線上，正是世界首富馬斯克。據報導，馬斯克的出現，讓皮查伊感到有些吃驚，畢竟雙方在多領域正進行競爭。

過去2週，美國準總統川普和馬斯克似乎「形影不離」，從馬斯克意外現身川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話，還有參與川普和其家人的共進晚餐，到現身川普與科技大老的電話會議，「川馬」似乎黏在一起，令市場相當驚訝。

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知情人士透露，這是馬斯克首度現身在川普與其他科技領袖的電話會議上。馬斯克的出現，讓皮查伊感到有些吃驚。因為雙方在多個領域競爭，尤其是在人工智慧（AI）和自動駕駛技術領域。

近期馬斯克公開批評Google，指責該公司在搜索結果展示上存在偏見。川普也曾對Google提出類似批評，甚至威脅如果當選，將對Google提起刑事訴訟。

在美國總統大選當天，馬斯克轉發了一條推文，稱用戶查詢「我可以在哪裡把選票投給賀錦麗」時，Google顯示了「投票地點」，但查詢「我可以在哪裡把票投給川普」時，Google卻沒有顯示相關訊息。

川普也曾提出過類似指控。今年9月川普稱Google 只顯示有關他的負面消息，但對賀錦麗卻顯示正面消息。川普認為，Google干預美國總統大選，會對 Google提起訴訟。

不過，最近川普對Google的態度有所轉變，稱Google對待他的方式「好多了」。川普說，皮查伊曾打電話給他，說川普最近現身麥當勞，還幫忙做薯條，這是「Google上最受關注的消息之一」。

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