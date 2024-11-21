降低對輝達依賴！特斯拉找上三星、海力士開發AI晶片（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕降低對輝達AI晶片依賴，韓媒傳出，特斯拉為了開發自有的AI晶片，已要求三星、SK海力士提供第六代高頻寬記憶體（HBM4）的樣本。

《韓國經濟新聞》引述業界消息報導，特斯拉要求三星、SK海力士供應通用型HBM4晶片，預料會在測試樣本後，選擇其中1家做為供應商。

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特斯拉主要是以客製的超級電腦「Dojo」訓練其「全自動輔助駕駛」神經網絡；這也會是特斯拉發展AI的基石。

HBM是超級電腦以大數據訓練AI模型的關鍵元件，特斯拉預料會在Dojo採納第六代HBM。Dojo使用特斯拉自家AI晶片「D1」。另外，HBM4也可能會被應用於特斯拉發展中的AI資料中心及其自駕車。

隨著HBM訂單競爭由科技延伸至汽車領域，意味著AI帶動的HBM熱潮將延續至2025年。

根據摩根士丹利預測，2027年全球HBM市場規模有望從2023年的40億美元一路成長至330億美元。

目前HBM市場由SK海力士主導，輝達是最大客戶，輝達執行長黃仁勳已要求SK海力士加快HBM4出貨速度，將交貨時間提前6個月。SK海力士在10月透露，將在2025年下半年將HBM4交付給客戶。

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