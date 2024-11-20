晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

金價狂飆！出入境超帶黃金 前10月查扣量增逾6成

2024/11/20 17:12

台北關指出，今年查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，沒入價額折合新台幣5884萬元。（台北關提供）台北關指出，今年查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，沒入價額折合新台幣5884萬元。（台北關提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近來金價飆漲，旅客出入境攜帶黃金大增。根據財政部關務署台北關統計，今年前10月查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去年度42案增加約33%，沒入價額折合新台幣5884萬元，較去年的3943萬元增加49%；其中黃金更是由7637公克大幅增加至1萬2328公克、增加61%，裁罰金額約1913萬元、增加1.14倍。

台北關表示，根據現行規定，旅客出入國境攜帶現金部分，新台幣以10萬元為限、人民幣以2萬元為限、其它外幣則以等值1萬美金為限；非現金部分，無記名有價證券總值以等值1萬美金為限、黃金以等值2萬美金為限、其它有洗錢風險的貴重物品（如鑽石、寶石、白金等）以等值新台幣50萬元為限，攜帶以上物品超過限額者，均應主動向海關申報。

台北關指出，上述各項物品限額部分，以「每位」旅客「個別計算」，且「無年齡限制」，旅客向海關辦理申報後即可攜帶出入境，申報作業亦無須繳交任何稅費或手續費，旅客應誠實申報以保障個人財產。台北關提醒，旅客不論是出境或入境，攜帶現金及貴重物品超過限額時，應依規定主動申報，避免因疏忽或誤解法規而導致財物遭沒入或罰鍰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財