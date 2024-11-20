金價狂飆！出入境超帶黃金 前10月查扣量增逾6成

台北關指出，今年查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，沒入價額折合新台幣5884萬元。（台北關提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕近來金價飆漲，旅客出入境攜帶黃金大增。根據財政部關務署台北關統計，今年前10月查獲旅客出入境未申報攜帶超過限額的現金、黃金等洗錢防制物品案件已達56案，較去年度42案增加約33%，沒入價額折合新台幣5884萬元，較去年的3943萬元增加49%；其中黃金更是由7637公克大幅增加至1萬2328公克、增加61%，裁罰金額約1913萬元、增加1.14倍。

台北關表示，根據現行規定，旅客出入國境攜帶現金部分，新台幣以10萬元為限、人民幣以2萬元為限、其它外幣則以等值1萬美金為限；非現金部分，無記名有價證券總值以等值1萬美金為限、黃金以等值2萬美金為限、其它有洗錢風險的貴重物品（如鑽石、寶石、白金等）以等值新台幣50萬元為限，攜帶以上物品超過限額者，均應主動向海關申報。

請繼續往下閱讀...

台北關指出，上述各項物品限額部分，以「每位」旅客「個別計算」，且「無年齡限制」，旅客向海關辦理申報後即可攜帶出入境，申報作業亦無須繳交任何稅費或手續費，旅客應誠實申報以保障個人財產。台北關提醒，旅客不論是出境或入境，攜帶現金及貴重物品超過限額時，應依規定主動申報，避免因疏忽或誤解法規而導致財物遭沒入或罰鍰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法