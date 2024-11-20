郭智輝：台積電美國補助已拿到 在台應會每年蓋1座廠

有關台積電赴美設廠補助案，經濟部長郭智輝指出，補助已經拿到了。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕有關台積電赴美設廠補助案，經濟部長郭智輝指出，補助已經拿到了，另依照經濟部內部水電佈建的評估，「台積電很有可能1年在台灣蓋1個廠」。

國民黨籍立委謝衣鳳今在立法院經濟委員會上關切，台積電赴美設廠會帶出台灣本土人才，但台灣高科技人才未必想離開台灣，水土不合是一個問題，台灣成功模式未必能夠複製到美國廠。

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郭智輝答詢，全世界都需要台積電，台積電走向世界是必然趨勢，台積電在我國擁有約8萬名員工，台積電在未來十幾年，按照進程，據經濟部內部水電佈局準備概況來看，「台積電很有可能1年在台灣蓋1個廠，所以我們都必須為台積電這樣的繁榮給予祝福」。

郭智輝表示，台灣與美國的工作文化不同，要求一致作業可能會存有認知的差異，起初美國派了700名工程師來台灣觀摩訓練，赴美的台灣工程師約5、600人，而這都是海外新廠必須做的工作。

郭智輝續說，原因在於半導體廠非常複雜，人員除操作設備外，對半導體的知識與實務經驗也是非常重要，「從事先端科技，幾乎沒有標準作業程序（SOP）」，美國廠鎖定先端技術，台積電投資2、300億元如此鉅額，這樣的投資決定一定審慎評估，一定也希望投資海外廠能快速達成成效。

謝衣鳳關切，台積電美國廠原設12月舉辦完工典禮，突然喊卡，是否與美國準總統川普對於台灣晶片的強硬態度？川普政府團隊對台灣的支持依舊嗎？美國晶片法案承諾給台積電的補助到位了嗎？

郭智輝表示，「拿到了啊」，事實上台積電美國亞利桑那廠是川普第一任期的決定。至於川普是否出席完工典禮，由台積電對外說明更為妥適。

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