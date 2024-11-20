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漲幅贏過輝達！這「川普交易概念股」市值暴增230億美元

2024/11/20 15:30

Palantir自從川普當選美國總統以來，市值已經增加超過230億美元。（資料照，美聯社）Palantir自從川普當選美國總統以來，市值已經增加超過230億美元。（資料照，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕矽谷大數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir）自從川普當選美國總統以來，市值已經增加超過230億美元（約新台幣7460億元），因為投資人押注該公司將成為美國聯邦政府增加國安、移民、太空探索在內支出的最大贏家之一。

根據英國《金融時報》報導指出，Palantir的股價在過去一年強勁膨脹了兩倍，週二上漲2.8%到62.98美元。這使得公司市值接近1400億美元（約新台幣4.54兆元）。這樣的漲幅比起AI晶片大廠輝達還要更大。

Palantir的股價在過去一年強勁膨脹了兩倍。（資料照，路透）Palantir的股價在過去一年強勁膨脹了兩倍。（資料照，路透）

Palantir在2003年創立，創辦人之一是支持川普、與馬斯克往來密切的PayPal共同創辦人提爾（PeterThiel），主要業務是協助政府和企業整理分析大量數據，以識別複雜模式並構建可用來改進營運的詳細情報。

美國政府是該公司最大客戶，包括中情局、國安局、武裝部隊和警方，各機構都部署它的系統，以便追蹤恐怖分子、阻止駭客、驅逐非法移民，並起訴金融詐欺犯。

投資Palantir的Forte Capital Group執行長Roger Monteforte說，Palantir是川普交易的「三重奏」（三家將因為接近新政府而獲利的公司）之一，另兩家公司是馬斯克的特斯拉，以及Palmer Luckey的國防AI新創公司Anduril。

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