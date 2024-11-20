拚戰AI伺服器 彭博：鴻海透過17家銀行貸款11億美元

鴻海已經透過三年期的貸款取得11億美元（約新台幣356億元）資金。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》引述知情人士報導，鴻海已經透過三年期的貸款取得11億美元（約新台幣356億元）資金，而現在公司正受益於AI伺服器的高需求。其中一位消息人士說，鴻海是透過所謂的新資金貸款機制進行融資，該機制為企業在現有的貸款上增加提供更多資金，這些貸款將用於一般公司目的。

消息人士表示，包括台灣和國際銀行在內的17家銀行為鴻海提供了上述貸款，位於新加坡的子公司Foxconn Singapore、Falcon Precision Trading和ECMMS Precision Singapore是貸款者，而鴻海則是擔保人。鴻海並未回應。

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另外，報導提及，鴻海也正在墨西哥為搭載有輝達晶片的伺服器建立全世界最大的組裝工廠，並且計劃在南台灣總部打造45層商業辦公大樓。

鴻海預期AI伺服器熱潮回延續至明年。董事長劉揚偉稍早向分析師表示，雲端產品在2025年會成為該公司的成長支柱，與手機業務並列重要地位。

鴻海日前召開法說會，鴻海董事長劉揚偉表示，今年前三季AI伺服器出貨較去年大增兩倍，AI伺服器將成為明年公司最大成長動能，預估明年AI伺服器出貨持續強勁成長，AI伺服器營收佔整體伺服器比重將達50%。

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