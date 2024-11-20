憂北分署案成「洪仲丘第二」 立委提案謝宜容立即移送監察院及公務員懲戒

憂北分署案成「洪仲丘第二」，多位立委今日提案，要勞動部立即將謝宜容移送監察院及公務員懲戒委員會（記者劉信德攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部公布北分署員工輕生案調查結果，認為分署長謝宜容確有濫權行為，依公務人員考績法議處，但立委不滿調查結果，認為調查不夠徹底，今日多位立委提案，最後決議重啟調查，針對謝宜容，立即移送監察院及公務員懲戒委員會並予以停職。

不過，對於「重啟調查」的要求，勞動部長何佩珊認為，原調查是「行政調查」，並非立法院要求，若重啟調查會影響懲處進度，外界對調查結果不滿意，勞動部已移送監察院；勞動部也將盡速召開考績會，做出行政處分。

請繼續往下閱讀...

立委王育敏表示，提案是希望調查更周延，因此希望引進第三方更公正的調查，但調查並不影響勞動部原有的懲處進度。

立委陳瑩更強調，今年2月的申訴，究竟是「誰吃掉的案子」，依定要「揪出來」，何佩珊表示，她已承諾對此申訴案「即刻重啟調查」。

包括立委陳菁徽、陳昭姿、蘇清泉、王育敏、廖偉翔提案，11月初勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員疑似因遭到分署長謝宜容職場霸凌，於辦公室輕生一案。勞動部雖已說明該公務員輕生事件的調查結果，顯示分署長謝宜容情緒控管確實不當，讓同仁有職場霸凌的感受，該員工輕生的主要原因是超時工作、壓力太大產生挫折感與孤立無援所致。

提案表示，該調查結果明顯官官相護、避重就輕，將此悲劇歸責於員工自己的問題，但為何會孤立無援？謝宜容是否有利用權勢欺壓基層？公務員曾向勞動部投訴卻未獲回應，亦傳出遭吃案後被挾怨報復皆未見說明，只用「目的良善」來美化霸凌之實，用「情緒控管不當」作為開脫。

由於對勞動部報告內容不滿，因此要求該調查報告重啟調查，同時引進外部調查機制（如加入第三方公正人士），也邀求謝宜容應立即停職處分，並移送監察院及公務員懲戒委員會，如情節重大者將撤職查辦，永不再任公職。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法