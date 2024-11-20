貝恩調查：近7成跨國企業加速撤離中國 首選地為印度

美國候任總統川普揚言要對中國所有進口產品徵收60%關稅，但美國貝恩資本公司（Bain）的最新調查發現，早在川普勝選之前，近7成大型跨國企業已加速將生產和業務撤離中國。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國候任總統川普揚言要對中國所有進口產品徵收60%關稅，但美國策略顧問公司貝恩資本（Bain）的最新調查發現，早在川普勝選之前，大型跨國企業已加速將生產和業務撤離中國。

《美國之音》報導，貝恩是在今年7月針對166位跨國企業執行長和營運長展開調查，調查結果在美國《財星》雜誌上發布。調查發現，有69%正在將生產和業務從中國轉移出去，比2022年的55%還要高出14個百分點。

請繼續往下閱讀...

調查發現，這些跨國企業在撤離中國後，主要前往5大地區，包括印度、美國和加拿大、東南亞、西歐和拉丁美洲；其中，前往印度的佔39%，去美加的佔16%，去東南亞的佔11%，去西歐的佔10%，去拉丁美洲地區的佔8%。

調查指出，還有越來越多的跨國企業正在將生產和業務「回流」至本國或「近岸」至鄰國。調查發現，會讓供應鏈轉移至距離市場更近地點的跨國企業高管，比例高達81%，較2022年的63%大幅上升。

貝恩將跨國企業撤離中國的趨勢，歸因於地緣政治不確定性增加和成本上升，但調查報告也指出，對於佔調查對象39%的美國公司來說，2022年美國國會通過的「降低通膨法」是推動業務回流的另一個因素。

《財星》雜誌指出，上述法案是美國總統拜登的指標性國內政策成就之一，它在綠能技術等關鍵領域提供激勵和稅收抵免。拜登簽署的另一項法案「晶片與科學法」，則鼓勵在美國國內發展半導體產業。

調查報告還說，美國對中國所有進口產品大幅調高關稅稅率的可能性，將對中國造成新的嚴重打擊。

中國經濟隨著房市的崩盤和債務危機陷入了通縮的陷阱，在最近的2年裡，中國的通膨數據基本上一直處於持續收縮的狀態，不僅造成了大量工廠的倒閉和企業投資持續縮減，同時也造成失業人數的急劇攀升和消費支出的嚴重萎縮，最明顯的就是中國產能過剩並向海外大幅傾銷產品問題日趨嚴重，引發越來越多的國家的抵制。

在跨國企業加速撤離之際，高淨值人群也在加速離開中國。今年6月發布的一份調查報告說，2023年中國出現了全球最大規模的高淨值人士外流，預計今年將有創紀錄的15200人外流，這對中國構成了進一步的打擊。

發布這份報告的英國恒理環球顧問公司（Henley & Partners） 將高淨值人士加速離開中國，歸咎於中國經濟走向的不確定性和地緣政治緊張局勢。

報告說，今年外移的高淨值人士將會達到創紀錄的15200人，這些人中絕大部分選擇前往中國主要的競爭對手美國；2023年中國高淨值人士外流數量為13800人，他們大部分都去了美國、加拿大和新加坡。

恒理環球表示，很難弄清楚這些高淨值人群會帶出去多少財富，但與恒理環球共同撰寫上述報告的新世界財富公司（New World Wealth）的研究主管阿莫爾斯（Andrew Amoils）表示： 「根據我們的經驗，外流的富裕人士中通常是擁有3000萬至10億美元（台幣9.7億元至324.7億元）財富的人。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法