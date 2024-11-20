晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美前國會議員：美國若出現「2種情況」 金價將漲2倍

2024/11/20 10:49

美國前國會議員直指，美國發生兩種情況，將導致金價翻兩番。（路透資料照）美國前國會議員直指，美國發生兩種情況，將導致金價翻兩番。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）在大選前曾表態，想廢除聯準會（Fed）。對此，美國前國會議員亦認為，聯準會違憲、非法，並且對已經出現嚴重裂痕的美國經濟有害。按照他的話說，若經濟真的存在裂縫，且聯準會行為不當，金價可能漲2倍。

羅恩保羅（Ron Paul）博士補充，隨著當前貨幣體系的缺陷變得更加明顯，黃金將繼續升值。如果我們不做正確的事情，你就會看到金價翻倍、三倍甚至四倍。

他稱，去年黃金出現了爆炸式增長，而未來黃金將繼續「上漲」。他舉例，當金價在20世紀70年代爆發時，它從35美元漲到了800美元。

羅恩保羅在接受採訪時強調，要解決聯準會不受限制的權力，及其對美元價值影響的緊迫性。

報導指出，羅恩保羅將聯準會描述為美國最大的徵稅者，並批評聯準會缺乏透明度和問責制。他表示，聯準會通過法定貨幣創造貨幣的能力導致了赤字失控，並推動了不可持續的經濟增長。

羅恩保羅認為，美國經濟出現裂縫，已經存在崩潰風險。他引用委內瑞拉和辛巴威等歷史例子進行了類比。他警告，如果聯準會的權力不受到限制，美國也將面臨類似的命運。

羅恩保羅是持有黃金的堅定擁護者，認為黃金可以對沖通貨膨脹和經濟不確定性。他稱，今年金價的走勢反映出人們對美元穩定性日益增長的擔憂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財