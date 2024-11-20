美前國會議員：美國若出現「2種情況」 金價將漲2倍

美國前國會議員直指，美國發生兩種情況，將導致金價翻兩番。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）在大選前曾表態，想廢除聯準會（Fed）。對此，美國前國會議員亦認為，聯準會違憲、非法，並且對已經出現嚴重裂痕的美國經濟有害。按照他的話說，若經濟真的存在裂縫，且聯準會行為不當，金價可能漲2倍。

羅恩保羅（Ron Paul）博士補充，隨著當前貨幣體系的缺陷變得更加明顯，黃金將繼續升值。如果我們不做正確的事情，你就會看到金價翻倍、三倍甚至四倍。

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他稱，去年黃金出現了爆炸式增長，而未來黃金將繼續「上漲」。他舉例，當金價在20世紀70年代爆發時，它從35美元漲到了800美元。

羅恩保羅在接受採訪時強調，要解決聯準會不受限制的權力，及其對美元價值影響的緊迫性。

報導指出，羅恩保羅將聯準會描述為美國最大的徵稅者，並批評聯準會缺乏透明度和問責制。他表示，聯準會通過法定貨幣創造貨幣的能力導致了赤字失控，並推動了不可持續的經濟增長。

羅恩保羅認為，美國經濟出現裂縫，已經存在崩潰風險。他引用委內瑞拉和辛巴威等歷史例子進行了類比。他警告，如果聯準會的權力不受到限制，美國也將面臨類似的命運。

羅恩保羅是持有黃金的堅定擁護者，認為黃金可以對沖通貨膨脹和經濟不確定性。他稱，今年金價的走勢反映出人們對美元穩定性日益增長的擔憂。

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