輝達Q3財報公布前大漲4.89％ 台積電ADR漲逾1％

輝達在財報公布前大漲4.8%，美國股市19日大多收高。（法新社）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕晶片龍頭輝達（NVIDIA）即將在美國時間20日公布財報，美國投資人對此十分關注，輝達也在財報公布前大漲4.89%，美國股市19日大多收高。

綜合媒體報導，輝達在財報公布前勁揚4.89%，收在147.01美元，策略分析師表示，投資人對於輝達頗有期望，輝達帶動人工智慧（AI）相關股票上漲，其他大型股也一同上漲，亞馬遜上漲1.44％，特斯拉延續前一日漲勢，大漲2.14％；Google母公司Alphabet上漲1.61%、Meta上漲1.21%。

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零售巨頭沃爾瑪（Walmart）第三度上修年度銷售額及利潤預測，使得沃爾瑪大漲3%，收在86.6美元，創收盤新高。此外，台積電ADR上漲1.17%，收在189.67美元。

道瓊工業指數下跌120.66點或0.28%，收43268.94點。

標準普爾指數小漲23.36點或0.40%，收5916.98點。

那斯達克指數上揚195.66點或1.04%，收18987.47點。

費城半導體指數上漲30.39點或0.62%，收4919.16點。

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