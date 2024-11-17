三星腹背受敵展望負面 半導體業績復甦面臨漫長路

三星電子半導體業務的獲利與競爭性令人失望。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕南韓朝鮮日報17日報導，三星電子因半導體業務的獲利與競爭性令人失望，股價暴跌，分析師認為，基於當前的競爭格局，三星半導體業績將面臨漫長的復甦路，直到2026年才有望全面翻轉。

報導指出，三星電子的股價在4年來首度跌至4萬韓元區間後，15日收漲7.21%至5.35萬韓元。儘管反彈，但三星的股價淨值比（PBR）維持在0.97，引發對其估值的疑慮。PBR低於1代表市值低於公司的帳面價值，反映投資人對三星未來的成長抱持負面展望。

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三星股價的疲軟主因在於其半導體業務令人失望的獲利與競爭性。DRAM等傳統晶片正面臨中國企業日益激烈的競爭，與此同時，高頻寬記憶體（HBM）等人工智慧（AI）晶片又落後競爭對手。

至於三星的半導體業務何時能迎來轉機？分析師認為，基於當前的競爭格局，三星不太可能迅速復甦。

傳統上，三星透過將DRAM的獲利再投資於先進製程來引領市場。然而中國長鑫存儲（CXMT）的DRAM產量，過去4年幾乎攀升5倍，嚴重衝擊三星的市占率。為了重獲成長動能，專家聚焦於AI應用節節上升的需求，具備AI功能的智慧手機與個人電腦預期明年起將驅動DRAM的需求。

報導說，考量當前的市場狀況，專家預測2026年三星將恢復競爭力，並看到業績改善。今年因低於預期的智慧手機與個人電腦銷售，衝擊三星表現，然而明年AI產品與半導體的需求將開始上升，有望逐步推動該公司營收。

一名業界人士說，「三星在AI產品的記憶體晶片上，具有強勁的競爭優勢，因此當智慧手機與個人電腦復甦時，三星可能率先受惠」。

未來資產證券（Mirae Asset Securities）預期，三星半導體部門明年的營業利潤，將從今年的15.7%上升至18%，2026將達24.1%，回到去年半導體榮景的水準。根據金融供應商FnGuide，三星明年的營業利潤預計成長25.7%至45.4兆韓元，從今年的36.1兆韓元上升。

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