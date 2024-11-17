晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

三星腹背受敵展望負面 半導體業績復甦面臨漫長路

2024/11/17 17:12

三星電子半導體業務的獲利與競爭性令人失望。（路透）三星電子半導體業務的獲利與競爭性令人失望。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕南韓朝鮮日報17日報導，三星電子因半導體業務的獲利與競爭性令人失望，股價暴跌，分析師認為，基於當前的競爭格局，三星半導體業績將面臨漫長的復甦路，直到2026年才有望全面翻轉。

報導指出，三星電子的股價在4年來首度跌至4萬韓元區間後，15日收漲7.21%至5.35萬韓元。儘管反彈，但三星的股價淨值比（PBR）維持在0.97，引發對其估值的疑慮。PBR低於1代表市值低於公司的帳面價值，反映投資人對三星未來的成長抱持負面展望。

三星股價的疲軟主因在於其半導體業務令人失望的獲利與競爭性。DRAM等傳統晶片正面臨中國企業日益激烈的競爭，與此同時，高頻寬記憶體（HBM）等人工智慧（AI）晶片又落後競爭對手。

至於三星的半導體業務何時能迎來轉機？分析師認為，基於當前的競爭格局，三星不太可能迅速復甦。

傳統上，三星透過將DRAM的獲利再投資於先進製程來引領市場。然而中國長鑫存儲（CXMT）的DRAM產量，過去4年幾乎攀升5倍，嚴重衝擊三星的市占率。為了重獲成長動能，專家聚焦於AI應用節節上升的需求，具備AI功能的智慧手機與個人電腦預期明年起將驅動DRAM的需求。

報導說，考量當前的市場狀況，專家預測2026年三星將恢復競爭力，並看到業績改善。今年因低於預期的智慧手機與個人電腦銷售，衝擊三星表現，然而明年AI產品與半導體的需求將開始上升，有望逐步推動該公司營收。

一名業界人士說，「三星在AI產品的記憶體晶片上，具有強勁的競爭優勢，因此當智慧手機與個人電腦復甦時，三星可能率先受惠」。

未來資產證券（Mirae Asset Securities）預期，三星半導體部門明年的營業利潤，將從今年的15.7%上升至18%，2026將達24.1%，回到去年半導體榮景的水準。根據金融供應商FnGuide，三星明年的營業利潤預計成長25.7%至45.4兆韓元，從今年的36.1兆韓元上升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財