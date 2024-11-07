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勞工職業災害保險費率明年起調升 逾千萬勞工保費有變

2024/11/07 16:44

勞工職業災害保險費率明年起調升，逾千萬勞工保費將調高（記者李靚慧攝）勞工職業災害保險費率明年起調升，逾千萬勞工保費將調高（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕災保法2022年實施後，依規定「勞工職業災害保險」須每3年依據精算報告調整費率，勞動部已公告2025年災保費率，在55個行業中，估計有52行業1028萬人調升、2行業調降、1行業37萬人不變，各行業2025年平均費率0.21%，每人每月平均保費增加5.64元，依據2024年6月底加保數據，2025年總保費收入年增7億7000餘萬元。

為配合勞工職業災害保險及保護法（災保法）施行，勞動部今（7）日公告2025年「勞工職業災害保險適用行業別及費率表」，自明（2025）年1月1日起實施，修正後各行業別平均費率為0.21%。

勞動部指出，災保法2022年5月1日上路，勞工職業災害保險費率，包含「行業別災害費率」及「上、下班災害單一費率」2項，費率自施行之日起，每3年條整1次。本次是災保法施行後，首次依法辦理精算作業調整費率。

根據勞動部公告資訊，在55種適用行業別中，「行業別災害費率」 最高的是「石油及天然氣礦業、砂、石採取及其他礦業」0.89%，最低的是「電子零組件、電腦程式設計、金融服務業、教育業、醫療保健業」等5種行業別0.05%，平均為0.14%。「上、 下班災害單一費率」仍維持0.07%不變，各行業平均費率將由現行的0.19%，微幅調整為0.21%。

勞動部勞動保險司司長陳美女指出，此次費率調升後，每人每月增加的保費為5.64元，因為災保費率不高，不至於造成勞資負擔，若是受雇勞工，該筆保費全由雇主負擔。

勞動部依據2024年6月的加保資料統計，受雇勞工中，共有79萬投保單位、852萬人明年起保費增加，2.5萬事業單位、18萬人保費調降。總計全體投保勞工，明年全年繳交的保費，可增加7億元7000餘萬元。

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