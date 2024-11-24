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全球企業AI支出暴增500％ OpenAI市佔率不增反降

2024/11/24 07:01

生成式AI在全球掀熱潮，科技企業的支出暴增，OpenAI仍是市場領導者。（法新社）生成式AI在全球掀熱潮，科技企業的支出暴增，OpenAI仍是市場領導者。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據Menlo Ventures最新發布的報告顯示，生成式AI在全球掀熱潮，科技企業的支出暴增500%，OpenAI雖是市場領導者，其在企業AI市場市占已從50%降至34%，亞馬遜支持的Anthropic的市占則從12%翻倍至24%。

CNBC報導，Menlo Ventures最新報告顯示，今年科技企業在生成式人工智慧的支出飆升 500%，達到 138 億美元，比2023 年23 億美元高出甚多。

報告還發現，由於市場競爭加劇，OpenAI市占率流失，從 50% 下降至 34%，反倒是亞馬遜支持的Anthropic 憑藉Claude 3.5的領先技術，市占率翻倍，從 12% 增至 24%，成為OpenAI的主要競爭對手。

除了OpenAI和Anthropic，Meta的市占率維持在16%，Cohere則停留在3%。Google的市占率從7%提升至12%，穩定增長。OpenAI、Anthropic、Google和Meta的基礎模型，仍主導企業支出，吸引約65億美元的巨額投資。

Menlo Ventures的報告顯示，AI代理（AI agents）是2024年生成式AI的重要投資領域。這項技術突破傳統聊天機器人的功能，不僅能執行多個步驟的複雜任務，還能自行生成待辦事項清單，減少用戶的操作負擔。

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