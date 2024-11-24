智利黑幫流行搶鮭魚 養殖業已損失22億

智利爆發黑幫搶劫鮭魚轉賣事件。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鮭魚是智利第二大創匯產業，光是2023年就貢獻 6 兆智利披索（約台幣1980億）的收入，創造約 7 萬個就業機會。豐厚的收入也引來黑幫覬覦，鮭魚搶案層出不窮，成為黑幫最新發財管道，導致當地養殖業自2019年以來已損失670億披索（約台幣22億）。

經濟學人報導，智利鮭魚養殖業蓬勃發展，光是2023年，鮭魚養殖就挹注 6 兆披索的收入，創造約 7 萬個就業機會，卻引來黑幫覬覦。

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今年3月20日，至少 10 名男子闖入智利中部港口聖安東尼奧的一個冷藏設施，威脅其員工，並駕駛四輛裝滿價值約 6 億披索鮭魚的卡車逃之夭夭，直到4月，警方才在聖費力佩（San Felipe）附近找到了一些魚，並在8逮捕 11 名涉嫌搶劫鮭魚的歹徒。

報導指出，搶劫已成為智利第二大出口創匯產業的一大問題，2019 年至 2023 年間，發生了 158 起鮭魚搶案，其中大部分針對載運魚貨的卡車，據悉，還有更多搶案並未被揭露。

鮭魚搶案重創養殖業，自 2019 年以來損失超過 670 億比索，相關企業被迫花費巨資投保及安裝追蹤設備。貨車司機更害怕，因為搶劫有時很暴力，2名司機在今年稍早的鮭魚搶案中被綁架。許多公司正在避開南方慣常的送貨路線，一些司機也開始穿著防彈背心。Salmones Camanchaca 養魚企業的 Ricardo García 估計，這些額外費用加上損失，每年使該行業損失約 1% 的營業利潤。

報導指出，最近鮭魚搶案上升有幾個因素，其一就是偷走一卡車的鮭魚，價值高達 2 億披索，犯罪集團可以透過在當地市場出售偷來的鮭魚賺取更多的現金。其二，智利政府對木材盜竊的打擊，可能鼓勵該國的「木材黑手黨」轉向搶劫鮭魚。

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