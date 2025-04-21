美元下殺、非美貨幣升天！台幣勁揚1.48角收32.46元

美元下殺、非美貨幣升天！台幣勁揚1.48角、收32.46元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美元指數下殺跌破98，非美貨幣升天，新台幣兌美元匯率在投資人拋售美元下，一度強升1.68角，最後收在32.46元、勁揚1.48角，匯價創下4個半月以來新高，股匯再度脫鉤，惟總成交量縮至14.845億美元。

台股今日下跌288.83點，收在19106.2點，三大法人合計賣超62.57億元，其中，外資賣超18.98億元。

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新台幣匯價盤中以32.58元開出，最高升抵32.44元、最低32.591元。

匯銀主管說，由於美國財政部匯率報告即將公布，央行今日幾乎沒啥干預，放手讓台幣走升，由於台幣以5角為一個單位，32.5元關卡升破後，接下來就將看到32元整數價位，以目前美元跌勢來看，台幣看到31字頭機率不小。

不僅台幣大漲，根據央行統計，美元指數今日下殺1.37%、日圓狂飆1.31%、新幣強升0.82%、韓元大漲0.59%、台幣勁揚0.46%、人民幣也升值0.24%。

匯銀主管指出，美國總統持續施壓聯準會主席鮑爾，要求降息，令市場擔憂Fed獨立性，加上美元指數跌破100大關後，多頭走勢已經扭轉，今日亞洲電子盤又進一步跌破98，目前還看不到止跌跡象，惟美元畢竟是主要國際貨幣，跌深之後或有機會反彈，有美元需求者，可開始準備慢慢承接。

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