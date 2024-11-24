熱門概念股》BBU備援電力模組

市場傳出，輝達GB200伺服器將採用BBU，帶動相關個股在近期狂飆。（法新社資料照）

BBU是什麼？

人工智慧（AI）熱潮爆發，帶動科技產業多項商機，外資近期報告點出，輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（備援電力模組），讓BBU從過去的選配變成標配，引發市場關注。

AI發展下用電量龐大，而資料中心最擔心的問題就是「沒電」或是「斷電」，因此不斷電系統的需求急遽上升，BBU是「Backup Battery Unit」的縮寫，意旨電池備援電力模組，這種裝置是當既有外部供電系統出現狀況，無法繼續供電時，可以即時提供電力，避免因外部電源中斷導致資料遺失。

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過去雲端資料中心為了避免供電不穩定或斷電的情況，多半採用UPS（不斷電系統設備），傳統UPS使用的是鉛酸電池，且需要專門的機房來安置，對空間的要求較高，反觀BBU採用的是鋰電池，電力轉換效率相較之下更高、使用壽命更長且體積小，有望成為未來趨勢。

產業人士指出，新一代CPU（中央處理器）、GPU（圖型處理器）讓單一BBU功率輸出及複雜度有所增加，BBU整體市場數量及營收都會較今年有所成長，並對明年BBU的需求持以樂觀態度。外資報告也預期，明年GB200的出貨量至少逾5萬櫃，BBU總商機可能上看400億元，後市可期。

相關個股

1.AES-KY（6781）收盤價850元 週漲幅10.1％

AES-KY日前達公佈注意交易資訊標準，公告9月自結營收達8.62億元、年增7.29％，稅前淨利2.35億元、年增36％，稅後淨利1.9億元，年增近4成，單月每股盈餘2.22元，年漲幅明顯大於Q3整體表現，可見今年後市營運趨勢強勁。

總經理宋維哲表示，資料中心尤其是雲端服務供應商GPU晶片交貨時間大概1年，明年需求在這個時間點大致上已底定，基本上非常樂觀。新GPU或下1代GPU耗能會明顯增加，單支BBU功率輸出跟複雜程度也會有所增加，這兩者會讓整體市場從數量或營收層面相對今年進一步成長。

法人預估，Q4營收有望季增超過2成，挑戰7季糕點，單季EPS可能超過7元，拚8季高點。

外資研究報告也看好AES-KY的BBU有強勁的成長動能，受惠解決方案提供更好的靈活性、更高的成本效率和能源密度，特別是對新建的資料中心，維持「買進」，並將目標價上調至1020元。

2.順達（3211）收盤價177元 週漲幅18％

順達第3季營收35.91億元、年減16.7％，稅後淨利9.67億元、年增5倍，單季每股稅後盈餘6.36元；前3季稅後淨利25.3億元、年增3.9倍，每股稅後盈餘16.67元，超過去年、前年的全年表現。前3季累計營收109.65億元，年減14.21％；稅後純益25.3億元，年增386.54％，每股純益16.67元。

順達也因被列注意股，公告10月自結營收7.71億元、年減36.1％，稅前淨利8500萬元、年增60.4％，歸屬母公司業主淨利6100萬元、年增56.4％，每股盈餘0.40元。

展望未來，法人分析認為，BBU業務預期能額外貢獻超過6元，2025年，非IT業務佔比有望達到30％。針對輝達GB200伺服器供應鏈的傳聞，順達表示，不便對客戶做出更多評論，但直言，BBU是公司業務重點，預計今年非IT業務占比約為15-20％，而明年則有望超過20％。

3.新盛力（4931）收盤價52.3元 週漲幅11.04％

新盛力前3季累計營收15.87億元、年增8％，營業毛利2.96億元、年增28％，營業利益1.16億元、年增241％，稅前淨利1.40億元、年增146％，歸屬於母公司業主淨利1.11億元、年增152％，每股稅後盈餘1.72元，不僅優於去年同期的0.68元，更是賺贏去年全年的1.65元。

新盛力10月自結營收1.61億元，雖然月減5.24％，但年增83.5％，新盛力指出，去年Q3、Q4本業都賠錢，但今年從Q1開始，產業景氣回升，加上資料中心帶動，有比較好的營運表示。

新盛力主要業務為電動工具機鋰電池，佔比約45-50％，其次為不斷電電池備援系統，佔比約25-30％。展望未來，新盛力表示，在資料中心帶動下BBU跟UPS成長可期。近期輝達GB200伺服器將採用BBU解決方案，預計也將帶動需求成長，有望助攻供應鏈營運。

4.錸寶（8104）收盤價57.3元 週漲幅18.02％

錸寶今年Q3合併營收5.96億元、季減0.5％、年減11.1％，毛利率20.44％，今年Q1順利轉虧為盈後，持續獲利表現，單季稅後純益2843萬元、季增50.1％，每股盈餘0.36元。錸寶公告10月自結營收2.11億元、年減11.34％，稅後純益800萬元，年增172.73％，稅後每股盈餘0.09元。

錸寶轉型進軍能源產業，營收貢獻已超過7成，UPS打入半導體大廠，持續出貨中，另外也佈局伺服器BBU市場，預計成為未來一大成長動能。錸寶指出，BBU可以歸納入UPS的延伸應用，擁有相關技術能力，目前正在與客戶密切合作並送樣認證中，看好後市業績成長。

錸寶也直言，能源事業經過這幾年佈局，可說是「吾家有女初長成」，現在已成形且狀況比原先預期更好，明年儲能櫃、 UPS、小功率電池都會有明顯成長，整體能源事業明年可望成長3-5成。

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