中國首富轟北京「失職」 CNN：下場恐很慘

中國首富、飲料公司農夫山泉創辦人鐘睒睒猛烈抨擊網購平台，指責這些平台在中國應對經濟衰退之際發起價格戰，他也稱政府失職。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國首富、飲料公司農夫山泉創辦人鐘睒睒猛烈抨擊網購平台，指責這些平台在中國應對經濟衰退之際發起價格戰，損害許多公司和產業。他更極其罕見的言論（extremely rare remarks）矛頭指向了中國政府，稱官方「疏忽」、「失職」，未能阻止殘酷定價趨勢。

CNN報導指出，中國商人公開指責政府的情況非常罕見，因為這樣做的人往往會面臨不好的後果。

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鐘睒睒20日在江西贛州舉辦媒體交流會發表講話，被廣泛引用為直接針對拼多多，他批評拼多多旗下熱門電子商務網站損害企業利益。拼多多近年來取得巨大的營業成長，部分原因在於其極具競爭力的價格。

鐘睒睒說：「網路平台摧毀（我們的）定價體系。尤其是拼多多的定價體系，這對中國品牌及其產業造成極大傷害」；「這不僅僅是劣幣驅逐良幣的問題，這是（整個）行業導向，定價（已經成為）行業導向」。

在同一次記者會上的進一步言論中，鐘睒睒點名中國政府沒有採取更多措施來阻止這一趨勢，但官方媒體並未廣泛報導。

根據新浪科技發布的文字記錄和新聞網站分享的 多個視頻， 鐘睒睒補充道，政府沒有對這個行業導向進行干預，他說：「我認為政府失職了」。

此外，據《澎湃新聞》等中媒報導，鐘睒睒20日在江西贛州舉辦媒體交流會上呼籲共同捍衛網路輿論的文明價值。

鍾睒睒罕見地向互聯網巨頭字節跳動創辦人張一鳴喊話，希望張一鳴和旗下社媒平台能向他道歉，因為他被這些平台流傳的謠言傷害。他說：「請今日頭條、抖音，不要以任何所謂『避風港』原則進行搪塞，立即撤除對我的個人名譽權的侵害的言論、圖片，並向我個人和我家屬道歉。這時間已經不短了」。

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