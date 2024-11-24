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路透：美再推出口管制新規 衝擊200家中國晶片商

2024/11/24 07:08

美國總統拜登趕在卸任前，將再推出中國出口管制規範，遏阻中國科技進展。（美聯社資料照）美國總統拜登趕在卸任前，將再推出中國出口管制規範，遏阻中國科技進展。（美聯社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透披露，總部設於華盛頓的遊說團體「美國全國商會」（US Chamber of Commerce）以電子郵件通知會員，拜登政府預定最快下週將公佈新的中國出口管制規範，據此，將有多達200家中國晶片公司將被列入貿易管制名單中，多數供應商將因而禁止向入榜企業提供產品。

根據這封21日發出的電郵，主管美國出口政策的商務部，計畫在「感恩節休假前」公佈新規。美國全國商會與商務部對此皆不願發表評論。

如果該更新消息屬實，將顯示在共和黨總統當選人川普明年一月就任之前，拜登政府仍致力壓制中國取得半導體。該電郵提到，另一套限制高頻寬記憶體晶片出貨中國的規範，預計下月公佈，此是更廣泛的人工智慧（AI）管制措施的一部分。

為了遏阻中國技術進展，避免相關技術被用於強化中國軍事實力，拜登已推出一連串對中國的出口管制措施。消息來源說，第一輪規範可能包含晶片製造設備出貨中國。

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