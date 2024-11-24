亞洲新聞台：台灣半導體產業 10年內無人能及

《亞洲新聞台》指出，台灣擁有獨特半導體生態系統。（示意圖，路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）近日公布第3季財報，不但營收激增，利潤也幾乎翻倍，顯示出人工智慧（AI）風潮仍火熱，外媒也指出，台灣相關產業受益於與輝達的密切關係，且由於台灣擁有獨特半導體生態系統，短期內幾乎沒有國家能趕上台灣的標準，更預計這項優勢將會維持10年，可以說是台灣的「黃金10年」。

《亞洲新聞台》（Channel News Asia）指出，今年6月，輝達執行長黃仁勳來台時，所到之處掀起『仁來瘋』，《路透》更是將此現象冠上「Jensanity」一詞，形容黃仁勳來台灣1個多星期受關注的情形。

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黃仁勳6月訪台期間，至台灣大學演講，分享AI時代如何帶動全球新產業革命的發展，並宣告AI下一波浪潮已經到來，未來一切會移動的物品都是自主的，機器人能夠學習感知。

他更介紹，機器人越來越普遍，包括人形機器人，工廠內的機器人，會有互動，未來一切會移動的物品都是自主的。

他隨後指出，IT產業即將催生出能夠直接服務價值100兆美元產業的成果。 它不再只是資訊儲存或資料處理的工具，而是每個產業產生智慧的引擎，將能為每個部門產生情報。

而隨著輝達周圍的生態系統和人工智慧熱潮預計將進一步擴大，文章認為，台灣當地半導體相關產業將受益於黃仁勳與台灣的密切關係。

文章介紹，黃仁勳1993年創立輝達以來，一直與台灣企業在半導體產業以及供應鏈上有密切合作，很大原因來自於他出生於台灣台南市。

《DigiTimes》總裁黃欽勇也指出，台積電（2330）生產的先進晶片、日月光投控（3711）的封裝和測試，以及緯創（3231）、鴻海（2317）生產的主機板，還有包括伺服器、冷卻系統、機架和加速器在內等各種系統，都是由台灣同行為輝達製造。

一些觀察家表示，黃仁勳在過去30年中，與台灣企業，尤其是台積電的緊密關係，對於輝達的生存和主導地位至關重要。

文章指出，台積電是輝達最先進訓練晶片的唯一生產合作夥伴，這也這確保了輝達能夠優先獲得最先進的晶片，對於其繪圖處理器（GPU）生產和保持其在AI硬體領域的領導者地位至關重要。

隨著先進半導體需求激增，台積電預計將成為AI熱潮的主要受益者；聯發科（2454）則預計受益於AI智慧型手機強勁需求，其他例如鴻海等企業，也預計將從AI熱潮中獲得回報。

全球90%的先進晶片生產都在台灣，這遠遠超出了其他國家的競爭對手，台灣還開發了一個複雜而高效的供應鏈，這個生態系統能以閃電般的速度提供相關的關鍵零組件。

觀察家指出，要複製台灣的這套系統不僅需要對基礎設施進行大量投資，還需要企業、地方政府和全球夥伴之間多年的協調。

文章表示，雖然馬來西亞和越南等其他亞洲國家正在爭奪這塊利潤豐厚的大餅，但分析師強調，他們也需要一段時間，才有可能趕上台灣的標準。

分析師表示，台灣在過去40年中一步步取得突破，到現在可以包辦從上游晶片到下游電子產品組裝的一切，這就是台灣的獨特優勢。

分析師更指出，新興國家要在短期內做到是不可能的，而這個生態系統至少會維持10年，這也將是台灣的黃金10年。

不過觀察家也警告，台灣在半導體領域的主導地位並非沒有風險，根據數據，台灣明（2025）年將進入超高齡社會，20%的年齡人口在65歲以上，勞動問題將成為一大危機。

另外由於與中國緊張關係，對台灣海峽發生軍事衝突的擔憂也可能削弱投資者的信心，並破壞台灣的AI夢想。

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