併購熊貓台灣？酷澎再增資247.5億耐人尋味

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部投資審議會21日召開第26次會議，會中計核准重大投資案件計9件，其中一件指標大案為「韓國亞馬遜」的酷澎（Coupang），在台再度增資，金額高達247.5億元，從事電子商務服務等業務；先前已傳出酷澎有意進軍台灣外送市場，此次增資金額龐大、耐人尋味。

美商酷澎是2021年在美國上市，同年進軍台灣，透過「火箭跨境」、「火箭速配」兩大服務，包羅國內外數百萬選品，對國內電商市場掀起新一波競爭浪潮。

酷澎近年更是不斷增資，2023年底起陸續在台增資24.7億、60億元、21.1億元，已合計投資106.3億元。

根據經濟部投審會21日新聞稿，美商COUPANG INC.透過子公司英商COUPANG ASIA INVESTMENT LTD，以新臺幣247億5000萬元等值的外幣認購酷澎股份有限公司增資股份，從事電子商務服務等業務，顯見酷澎繼續砸下重金扎根台灣市場。

值得注意是，Uber Eats與foodpanda兩大外送平台結合案，先前遭公平會擔憂結合後將欠缺抗衡力量，決議禁止結合，市場盛傳酷澎有意進軍台灣外送市場。

因酷澎在韓國除了電商，也有外送（Coupang Eats），且Uber去年5月中宣布，想以300多億台幣（9.5億美元）的天價現金併購foodpanda台灣，此次酷澎持續增資，這兩年合計金額已來到353億元，耐人尋味。

投審會今天通過僑外投資2件、對外投資6件、對中國投資1件，金額都不低，除酷澎案外，國內製藥、車用電子與半導體通路等產業持續積極布局全球市場。

美時化學製藥以6億5800萬美元，間接收購美國 NEW ALVOGEN GROUP HOLDING, INC. 全數股權，強化其在西藥製造及藥品、醫療用品零售領域的全球布局；面板大廠群創光電也擴大車載市場版圖，以日幣1405億4876萬元（約折合9億2918萬美元），間接受讓取得日本 PIONEER CORPORATION 股權，投入車載主機、車用音響系統、車用鏡頭製造及車用導航軟體等業務。

半導體通路龍頭文曄科技則也以4億7040萬美元，受讓茂宣企業所持有新加坡 FUTURE ELECTRONICS INC.（DISTRIBUTION）PTE. LTD. 49%股權，交易完成後文曄將持有該公司全數股權，強化其在半導體、被動元件及電子零組件分銷服務的全球版圖。

