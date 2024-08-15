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供需差距達200億度 政院坦言「北部電力不足」

2024/08/15 13:29

對此，行政院發言人陳世凱今（15）日在院會後記者會坦承，北部現在電力不足，現階段採「南電北送」或「中電北送」應對，並加強協和電廠轉型等計畫，呼籲地方配合中央電力開發。 （行政院提供）對此，行政院發言人陳世凱今（15）日在院會後記者會坦承，北部現在電力不足，現階段採「南電北送」或「中電北送」應對，並加強協和電廠轉型等計畫，呼籲地方配合中央電力開發。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台電董事長曾文生日前表示，不會供電給桃園以北用電量5MW以上的數據中心；桃園市長張善政認為曾文生說法跟政府長期宣稱不缺電背道而馳。對此，行政院發言人陳世凱今（15）日在院會後記者會坦承，北部現在電力不足，現階段採「南電北送」或「中電北送」應對，並加強協和電廠轉型等計畫，呼籲地方配合中央電力開發。

陳世凱說，北北基桃電力開發確實相對困難，北部有發電量少於用電量狀況，以2023年為例，北部用電量是930億度，發電量只有750億度，差距高達200億度。政府以南電北送、中電北送應對，但過程中仍有線路上的耗損，達6.4億度，換算成電價約23億元。

陳世凱指出，政府觀察近幾年電力狀況，以全國角度來看供電是足夠的，但就區域角度來看，北部電源開發確實要更積極，否則用電確實長期不夠，現行是採南電北送、中電北送，是一個現存的事實。大家也很清楚，「反對中電北送喊得最大聲的應該是台中市長盧秀燕，認為這對中部人並不公平」。

陳世凱說明，政府會積極在北部開發電源、建設電網，目前有協和電廠更新計畫，會讓電源開發更充足，而在燃油改成燃氣的過程中，必須有天然氣接收站，也就是四接，另外還有國光電廠二期、長生電廠二期的電力開發，這些都是在北部電源的開發，希望能讓北部有充足用電。

陳世凱強調，電源開發除中央要努力，也希望地方政府全力配合協助，尤其是協和電廠，這攸關480萬人的用電權利，與整個北部行政、金融及民生需求息息相關，政府會努力推行。

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