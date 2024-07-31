清景麟攜手三地集團推出「AI慕光城」高雄史上最大建案今日動土

清景麟攜手三地集團推出高雄史上最大建案「AI慕光城」，今日正式動土，圖左4為清景麟集團創辦人林聰麟。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕高雄史上最大建案，預計最快十月將問世！高雄建商清景麟集團在2022年10月入主福裕（4513），今日攜手三地開發集團，在高雄亞灣區推出「AI慕光城」建案，此案分二期開發，合計總銷金額將逾420億元，成為高雄史上最大建案。

清景麟集團暨福裕董事長林聰麟表示，高雄從之前的工業城市，近幾年在市政府改造下，把北高雄變成台積電晶片中心、南高雄變成AI研發中心，高雄機場也將投資逾800億元擴建，未來將成為全球最漂亮的機場，而亞灣區在兵工廠今明年開始搬遷後，也將蓄勢待發，因此看好高雄房市未來發展。

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他並指出，「AI慕光城」土地原本是金銀島購物中心，2015年結束營業後，已荒廢多年，清景麟與三地集團標得此塊土地後，砸下逾4億元整理土地，將把蚊子館變成AI聚落城，請來新加坡國際知名建築巨擘SCDA設計，將打造成國際級建築，興建輕豪宅，給年輕朋友居住。

林聰麟指出，清景麟與三地集團共同標得此區逾5000坪土地，將分兩期開發，第一期「AI慕光城」基地面積約2551坪，規劃興建住宅1104戶、店面4戶，住宅2-3房，每戶總價在1000萬元以上，每坪單價50-60萬元，此案總銷金額約200億元，今日動土開工後，預計最快10月底公開銷售；至於第二期則預計明年3月左右公開，總銷則上看220億元。

福裕股價近期表現強勢，今日攻上漲停65.7元，從7月上旬至今漲幅超過6成。

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