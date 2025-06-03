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雷虎攜手中科院 發展出沉浸式自殺攻擊無人機

2025/06/03 14:28

雷虎攜手中科院 發展出沉浸式自殺攻擊無人機中科院與雷虎合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」於今年3月進行擊靶測試，成功炸毀目標。
（圖擷自軍聞社YouTube）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕烏克蘭1日出動大批無人機，在俄羅斯境內發佈大規模奇襲，毀損多達41架俄羅斯軍機引發全世界注目，台灣也具備此無人機奇襲實力。《軍聞社》今（3）日公佈一段影片，由中科院與雷虎（8033）合作開發的「沉浸式自殺攻擊無人機（FPV）」已於今年3月進行擊靶測試，2項測試皆成功命中目標，展現台灣在無人機領域的實力。

烏克蘭1日出動大批無人機，在俄羅斯境內發佈大規模奇襲引發關注。（美聯社）烏克蘭1日出動大批無人機，在俄羅斯境內發佈大規模奇襲引發關注。（美聯社）

中科院與雷虎合作開發的沉浸式自殺攻擊無人機，  最大可攜帶2公斤炸藥，搖控距離達10公里，在今年3月26日於中科院九鵬基地內實施擊靶測試，這次的測試分為「人工操作攻擊」及「AI 自主攻擊」等2架次擊靶測試，兩項測試皆成功命中目標。

「人工操作攻擊」是由飛行手操作無人機飛行及擊靶；無人機在靶前約3公尺處，由人工操作修正攻擊路徑，並於目標靶右上角近距離處爆炸命中，完成攻擊任務；「AI 自主攻擊」則是無人機距離靶標約3公尺處，由 AI 操控，即時自主修正飛行路徑，使無人機成功命中靶標中心，完成攻擊任務。

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