美對中301關稅豁免再延3個月 晶片和半導體入列！

美國貿易代表辦公室 （USTR） 宣布，將暫停原定對中國徵收25%的301條款關稅3個月，即延長至8月31日。這些關稅現在涵蓋包含晶片和半導體的零件，例如GPU、主機板和太陽能電池板。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國貿易代表辦公室 （USTR） 宣布，將暫停原定對中國徵收25%的301條款關稅3個月，即關稅豁免延長至8月31日。這些關稅現在涵蓋包含晶片和半導體的零件，例如GPU、主機板和太陽能電池板。

此前，拜登政府將免稅期延長一年，這些零件的進口稅原定於2025年6月1日生效（5月31日截止）。然而，USTR已發布聲明 ，將截止日期延長至2025年8月31日。此舉意味著，多年來一直潛伏在GPU和主機板背後的價格上漲，再次被推遲3個月。

請繼續往下閱讀...

美國貿易代表辦公室在聲明中表示，2023年12月29日，美國貿易代表辦公室邀請公眾就是否延長此前恢復的352項豁免和77項新冠疫情相關豁免提交意見。該聲明隨後補充說：基於對12月29日通知收到的意見，以及4年審查中收到的意見的持續考量，美國貿易代表辦公室認為，將2024年5月延長的164項豁免，和2024年9月批准的14項豁免延長3個月是合適的。

川普第一屆政府引用了1974年《貿易法》第301條款，指控中國涉嫌竊取智慧財產權、技術轉移和貿易失衡。然而，由於兩國貿易談判取得良好進展，該條款於2019年暫停執行。拜登政府隨後繼續延長這些關稅豁免，尤其是在聯邦政府認為其中許多商品對美國企業至關重要的情況。

然而，隨著川普總統第二任期的開始，情況發生變化，他開始談論對幾乎所有進口到美國的商品徵收關稅。4月初，情況達到頂峰，川普對所有進口商品徵收10%的基礎關稅，並根據美國與出口國之間的「貿易失衡」額外加徵關稅。

川普最初豁免電腦晶片的關稅，但最終他宣布針對半導體的具體進口稅。由於貿易談判懸而未決，部分關稅最終被暫停或降低。

此外，美國國際貿易法院已裁定川普的關稅違法，但在白宮就法院裁決提出上訴期間，這些關稅仍然有效。不過，此案不會影響301條款關稅，因為這些關稅並非根據1977年《國際緊急經濟權力法》實施，而川普正是以此為依據來為其最新一輪關稅辯護。

301條款實施已逾6年，許多晶片製造商和個人電腦製造商正從中國遷往越南和其他鄰國。儘管如此，90天的暫緩期仍然是一個值得歡迎的進展，尤其是在晶片供應鏈複雜且運輸需要時間的情況下。

日前美國貿易代表辦公室已延長對中國在技術轉讓、知識產權和創新方面的行為、政策及做法的301調查中的豁免期限，延長至2025年8月31日，涉及的商品包括汽車、電子產品相關零部件、醫療器械以及蟹肉等食品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法