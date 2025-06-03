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時薪576元起跳！這「15個工作」適合全職媽媽 高薪又彈性

2025/06/03 19:18

求職網Resume Genius發布《2025年全職媽媽就業報告》，列出今年最熱門的15個在家高薪職業。（示意圖，彭博）求職網Resume Genius發布《2025年全職媽媽就業報告》，列出今年最熱門的15個在家高薪職業。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕如果你是全職在家的媽媽，也不需要因此暫停自己的職涯，如今，兼職副業已成為新常態，越來越多上班族離開傳統職場在家工作，有些人的收入甚至比原本的全職工作還高。《富比士》報導，求職網Resume Genius發布了《2025年全職媽媽就業報告》，列出今年最熱門的15個在家高薪職業，適合居家的媽媽，以下數據來自美國勞工統計局（BLS）。

1.編輯，平均時薪36.18美元（約新台幣1082元），需具備優秀的文字溝通能力，以及對文法和拼字的敏感度，可幫個人或企業潤飾、修改文字內容。

2.營養師，平均時薪35.50美元（約新台幣1062元），可透過線上課程考取證照，幫助客戶改善健康與飲食。

3.文案撰稿人，平均時薪34.75美元（約新台幣1040元），可接案撰寫社群貼文、部落格文章、網站內容或廣告文案。

4.室內設計師，平均時薪30.52美元（約新台幣913元），可利用線上工具設計空間，與客戶遠距溝通並下單採購材料，兼顧家庭與工作。

5.平面設計師，平均時薪29.47美元（約新台幣882元），沒經驗也沒關係，許多線上課程可讓你快速上手。

6.活動策劃，平均時薪28.58美元（約新台幣855元），可遠距規劃寶寶派對、生日會、親子聚會等；靠虛擬工具就能高效協調、溝通。

7.翻譯員，平均時薪25.58美元（約新台幣765元），若你會多種語言，可成為自由接案的翻譯工作者，掌握時間與工作量。

8.校對員，平均時薪24.57美元（約新台幣735元），不需要相關經驗，負責檢查文字中的文法、拼字、標點與格式錯誤。

9.會計/記帳員，平均時薪23.66美元（約新台幣707元），許多媽媽本就掌握家庭財務，因此也能勝任基本的簿記工作。

10.旅遊顧問，平均時薪23.29美元（約新台幣697元），協助客戶規劃旅遊行程、推薦目的地、安排各項細節。

11.虛擬助理，平均時薪22.82美元（約新台幣682元），為企業或個人提供遠距行政支援，管理客戶事務並提升效率。

12.資料輸入專員，平均時薪21.02美元（約新台幣629元），主要工作為將資料輸入表格、資料庫等系統，細心是唯一的門檻。

13.客服人員，平均時薪20.59美元（約新台幣616元），許多客服工作都可以遠距進行，有些公司還開放全遠端工作。

14.健身教練，平均時薪22.20美元（約新台幣664元），現在許多健身服務可透過視訊進行，不需實體場地也能教學。

15.家教，平均時薪19.27美元（約新台幣576元），透過線上教學，在家指導學生、分享學習熱情並協助其學業成長。

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