晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

30年期美債成棄嬰！「此現象」14年罕見成華爾街巨頭避之不及導火線

2025/06/03 14:06

DoubleLine Capita、PIMCO和TCW集團等多家華爾街巨頭，正在避開30年期美債，轉而選擇短期債券。（法新社）DoubleLine Capita、PIMCO和TCW集團等多家華爾街巨頭，正在避開30年期美債，轉而選擇短期債券。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔憂美國不斷膨脹的聯邦預算赤字和債務負擔，DoubleLine Capita、PIMCO和TCW集團等多家華爾街巨頭，正在避開30年期美債，轉而選擇短期債券。分析指出，今年以來，30年期美債表現特別疲軟，殖利率不斷上升，而2年期、5年期和10年期的殖利率卻在下降，這種背離情況是2001年來罕見，顯示投資者要求獲得更高報酬才願意把錢借給美政府這麼長時間。

華爾街見聞報導，DoubleLine投資組合經理人坎貝爾（Bill Campbell）表示，對於30年期長債，我們能做空的地方就做空，我們在做陡峭化交易。

他進一步指出，在那些只能做多的策略中，我們基本上就是不買，轉向配置殖利率曲線中段的債券。

雖然美國財政部一直在努力維持債務發行計畫的穩定，但是華爾街關於減少30年期債券拍賣的討論變得非常不尋常。

摩根大通全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）上週表示，長期美債現在的交易情況已經不像華爾街一貫認為的「無風險資產」。他認為，美國財政部真的有可能減少或取消30年美債的發行。

TD策略師在上週的報告中表示，美國財政部最快可能在8月的再融資公告中暗示縮減長期債券的發行。

為此，6月12日將舉行下的1次30年期公債拍賣會，分析認為，這將成為關鍵測試。

隨著美國政府支出的增加，市場對長期債券的信心下降，趨勢不僅出現在美國，也出現在日本和英國。上個月，美國也失去了來自穆迪評級的最高信用評分。

今年以來，30年期美債表現特別疲軟，殖利率不斷上升，而2年期、5年期和10年期的殖利率卻在下降。

分析認為，這種背離情況非常罕見，上一次全年出現還是在2001年，這種情況顯示，投資者要求獲得更高的補償，才願意把錢借給美國政府這麼長時間。

財政狀況的不確定性是PIMCO在去年底開始對30年期美債持謹慎態度的原因，而現在他們仍然低配這一期限的美債。

PIMCO核心策略首席投資長米塔爾（Mohit Mittal）表示，目前公司更青睞殖利率曲線中5年到10年期限的美債，同時也關注非美國債券。

展望未來，投資人認為，如果新的預算協議在2026年前刺激經濟和通膨，同時美國債務總額也將持續上升，長債市場將面臨更大風險。根據美國國會預算辦公室的預測，到2035年，美國債務與GDP的比率將升至118%，超過1946年創下的106%的歷史高點。

在這種背景下，有些資產管理人希望30年期公債的殖利率溢價能更高一些，才願意入場。例如，目前30年期公債對10年期的利差大致處於長期平均水平，即約0.5個百分點。

但對於TCW全球利率聯席主管帕頓（Jamie Patton）來說，這個利差還不夠吸引她買進長期公債。她表示，目前公司超配的是2年和5年期公債，預計殖利率曲線還會進一步變陡。

他指出，我們不會因為30年期殖利率到了5%就買，我們看的是整個殖利率曲線，這個位置其實還算貴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財