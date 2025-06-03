30年期美債成棄嬰！「此現象」14年罕見成華爾街巨頭避之不及導火線

DoubleLine Capita、PIMCO和TCW集團等多家華爾街巨頭，正在避開30年期美債，轉而選擇短期債券。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於擔憂美國不斷膨脹的聯邦預算赤字和債務負擔，DoubleLine Capita、PIMCO和TCW集團等多家華爾街巨頭，正在避開30年期美債，轉而選擇短期債券。分析指出，今年以來，30年期美債表現特別疲軟，殖利率不斷上升，而2年期、5年期和10年期的殖利率卻在下降，這種背離情況是2001年來罕見，顯示投資者要求獲得更高報酬才願意把錢借給美政府這麼長時間。

華爾街見聞報導，DoubleLine投資組合經理人坎貝爾（Bill Campbell）表示，對於30年期長債，我們能做空的地方就做空，我們在做陡峭化交易。

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他進一步指出，在那些只能做多的策略中，我們基本上就是不買，轉向配置殖利率曲線中段的債券。

雖然美國財政部一直在努力維持債務發行計畫的穩定，但是華爾街關於減少30年期債券拍賣的討論變得非常不尋常。

摩根大通全球固定收益主管米歇爾（Bob Michele）上週表示，長期美債現在的交易情況已經不像華爾街一貫認為的「無風險資產」。他認為，美國財政部真的有可能減少或取消30年美債的發行。

TD策略師在上週的報告中表示，美國財政部最快可能在8月的再融資公告中暗示縮減長期債券的發行。

為此，6月12日將舉行下的1次30年期公債拍賣會，分析認為，這將成為關鍵測試。

隨著美國政府支出的增加，市場對長期債券的信心下降，趨勢不僅出現在美國，也出現在日本和英國。上個月，美國也失去了來自穆迪評級的最高信用評分。

今年以來，30年期美債表現特別疲軟，殖利率不斷上升，而2年期、5年期和10年期的殖利率卻在下降。

分析認為，這種背離情況非常罕見，上一次全年出現還是在2001年，這種情況顯示，投資者要求獲得更高的補償，才願意把錢借給美國政府這麼長時間。

財政狀況的不確定性是PIMCO在去年底開始對30年期美債持謹慎態度的原因，而現在他們仍然低配這一期限的美債。

PIMCO核心策略首席投資長米塔爾（Mohit Mittal）表示，目前公司更青睞殖利率曲線中5年到10年期限的美債，同時也關注非美國債券。

展望未來，投資人認為，如果新的預算協議在2026年前刺激經濟和通膨，同時美國債務總額也將持續上升，長債市場將面臨更大風險。根據美國國會預算辦公室的預測，到2035年，美國債務與GDP的比率將升至118%，超過1946年創下的106%的歷史高點。

在這種背景下，有些資產管理人希望30年期公債的殖利率溢價能更高一些，才願意入場。例如，目前30年期公債對10年期的利差大致處於長期平均水平，即約0.5個百分點。

但對於TCW全球利率聯席主管帕頓（Jamie Patton）來說，這個利差還不夠吸引她買進長期公債。她表示，目前公司超配的是2年和5年期公債，預計殖利率曲線還會進一步變陡。

他指出，我們不會因為30年期殖利率到了5%就買，我們看的是整個殖利率曲線，這個位置其實還算貴。

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