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LTN經濟通》接手李嘉誠 義神秘家族成全球港口王

2025/06/04 07:09

掌握MSC的義大利富豪阿彭特家族，其淨資產高達256億美元。（法新社）掌握MSC的義大利富豪阿彭特家族，其淨資產高達256億美元。（法新社）

MSC掌握全方位物流

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下的長江和記出售全球港口業務，其中一項交易是由地中海航運公司（Mediterranean Shipping Co SA，MSC）接手。業內人士認為，倘若這筆交易若成真，將成為MSC與義大利富商阿彭特（Gianluigi Aponte）家族在全球航運霸業中的重要拼圖。

專家指出，MSC捲入中美地緣政治戰中，想買李嘉誠手上的43個港口，包括巴拿馬2港口，主要有3大考量。其中，巴拿馬港口為全球貿易樞紐點，為連接亞洲、美東與拉美貿易的核心節點。

MSC若取得巴拿馬港口控制權，就能主導歐亞與美洲之間貨流轉運與靠港優先權，並有更大的定價與 排程話語權，這如同掌握全球供應鏈的「閘門」。同時也將建構串聯東亞至中美洲至南美/美東的多式聯運網，並以港口結合MEDLOG（陸運、倉儲）與 MSC Air Cargo（空運），形成全方位服務能力。

MSC也可補齊「跨太平洋樞紐」缺口，將西班牙、義大利、比利時、南非、杜拜的港口資產連成一氣，成為轉運網。另外，MSC大幅壯大港口資產池後，也將有能力平衡或抗衡中遠集團在亞非拉的航運勢力，甚至進一步競爭主導權。

最後，如果美國企業製造轉向拉美與中美洲，例如墨西哥、哥倫比亞等地，MSC的港口布局可快速提供供應鏈支援，以呼應近岸製造潮。倘若未來中國或東亞地緣政治風險升高，MSC可透過拉美與美洲轉移供應鏈壓力。

分析師直言，若MSC順利拿下李嘉誠想出售港口，MSC將展現從「控制船到控制碼頭，再控制貨物流」的整體佈局，以垂直整合的方式掌握全球物流供應鏈。

MSC想拿巴拿馬港口控制權，不但可主導歐亞與美洲之間貨流轉運與靠港優先權，有利定價與時程話語權。（擷取自中國社群平台）MSC想拿巴拿馬港口控制權，不但可主導歐亞與美洲之間貨流轉運與靠港優先權，有利定價與時程話語權。（擷取自中國社群平台）

僅半世紀 拿下全球貨櫃航運寶座

據報導，長和集團想出售包括巴拿馬運河港口等海外碼頭業務交易，至今未能正式簽約，但這筆交易讓義大利神秘阿彭特家族浮上檯面，不僅獲得市場高度關注，同時也凸顯了MSC在全球航運領域日益強勢的主導地位。

MSC將控制著全球約五分之一的航運運力，根據彭博億萬富翁指數，阿彭特的淨資產為256億美元。

阿彭特家族從1675年的那不勒斯灣的貨運和客運起家，1970年阿彭特購買了一艘德國散裝貨輪並創立了MSC後日益壯大，並逐漸打入原本由馬士基（Maersk）和赫伯羅德（Hapag-Lloyd）主導的航運業。

爾後阿彭特再進軍海上休閒領域，使得MSC郵輪成為全球第三大郵輪品牌，同時阿彭特更大力進軍港口和物流領域。據研究公司Alphaliner稱，截至3月份，MSC是全球最大的貨櫃航運公司，MSC和中國中遠集團是去年中國造船業最大買家之一。

據了解，阿彭特家族與其它航運富豪不同，不僅行事低調神秘，也不接受採訪、公司不上市、不披露財報，更不顯露財富，也幾乎不參加公開論壇。其家族強調內部培養、世代交替，MSC創辦人子女分掌公司主要職位，其中兒子Diego Aponte為現任董事長，負責營運擴張與數位轉型，女兒Alexa Aponte-Vago負責財務，是公司的CFO。

雖然MSC總部在瑞士，但與義大利經濟密不可分，而阿彭特家族與義大利政府密切互動，包括與義大利港口、政府投資案如義大利鐵路公司合作，以及在新冠肺炎期間提供緊急醫療運輸支持。

MSC主要業務有四部分，在全球貿易與物流供應鏈中扮演極為關鍵的角色。（法新社）MSC主要業務有四部分，在全球貿易與物流供應鏈中扮演極為關鍵的角色。（法新社）

掌握全球70多個港口營運 

MSC的主要業務有四部分，包括貨櫃航運（Container Shipping）、港口營運（Terminal Investment Limited，TIL），及物流與陸運（MEDLOG）、郵輪業務（MSC Cruises），在全球貿易與物流供應鏈中扮演極為關鍵的角色。

根據Alphaliner排名，MSC為全球貨櫃運能最大的航運公司，船隊總運能超過500萬TEU，其擁有與租賃超過800艘貨櫃船，航線遍布155個國家、超過500個港口。

MSC積極擴展內陸運輸，包括鐵路、公路與端到端供應鏈管理，旗下物流子公司MEDLOG提供一站式運輸解決方案，並透過TIL在全球控制或參與多達70個港口碼頭營運，擴大港口掌控力。

據了解，MSC看好航空貨運，2022年啟動併購，以60億歐元收購義大利ITA Airways，以擴充事業版圖。此外，MSC在郵輪市場也佔有一席之地，MSC Cruises是全球第三大郵輪公司，僅次於嘉年華Carnival與皇家加勒比 Royal Caribbean，主打歐洲市場的中高端旅遊體驗。看好新冠疫後的旅遊市場復甦，目前該船隊持續擴張，並投資可再生能源郵輪，如LNG動力船。

分析師指出，MSC在全球港口佈局多數與中資採以合作而非競爭。《南華早報》引述一位不願透露姓名的分析家表示，MSC買下長和實業旗下港口經營權，除了長和在政治上的考量外，MSC也正在與中國遠洋海運集團和招商局集團等中國航運巨頭競爭。

MSC與中遠航運既是競爭、也是合作關係。（擷取自中國社群平台）MSC與中遠航運既是競爭、也是合作關係。（擷取自中國社群平台）

MSC已控有多個地中海關鍵港口

分析師指出，航運界兩大巨頭Maersk及MSC的擴張模式截然不同。其中，Maersk透過整合端到端供應鏈，以及數位平台化，從「貨櫃航運」轉型為「端到端物流解決方案供應商」，為B2B客戶提供長期可靠服務，朝平台與ESG標竿企業發展。

MSC則是主打擴大航運規模加上控制基礎設施，以靈活快速應對市場運價波動的優勢，靠規模搶市佔率。MSC在疫情期間更進一步快速擴張，2022年更將馬士基擠到了第二位。

專家指出，MSC是根據地中海戰略建立全球樞紐網，透過子公司 TIL參與或控股了多個歐美多個關鍵港口。其中在歐洲掌握了包括西班牙的瓦倫西亞港（Valencia）、比利時的安特衛普港（Antwerp）、義大利的焦亞陶羅港（Gioia Tauro）（南歐轉運核心），以及希臘的比雷埃夫斯港（與中遠合作）。

在美國則是專注於東岸與中西部貿易節點，其中在美東港口的擴張，包括紐約-新澤西港、薩凡納港（Savannah） 等地持有碼頭或長期租約，主要服務自歐洲、地中海出發，經巴拿馬運河進入美東的航線。

此外，MSC也瞄準美國跨境供應鏈，透過MEDLOG 推進美國內陸物流，包括鐵路接駁與冷鏈物流（特別針對農產品與醫療用品）。另外，為緩解美中貿易摩擦，MSC也加強拉美向美國的供應鏈配置，對沖亞洲風險。

值得注意的是，中國是MSC最大的貿易夥伴之一，主要是中國至歐洲/美國航線是MSC收入與運力配置的重點，該公司的船隻定期停靠中國主要港口，包括上海、寧波、深圳、青島與廈門等。

專家指出，東亞航線營收對MSC來說相當重要，約佔貨櫃航運業務營收約60%-70%、佔全集團約50%。因此，MSC在上海、深圳、香港等地設有區域營運中心、船舶管理與資訊團隊，支援亞太區業務。MSC與中遠（COSCO ShippingO）雖是競爭對手，但在特定領域和項目上有合作關係，主要集中在特定航線的協調、港口基礎設施的共同投資，以及數位化與安全標準的推動。

業內人士認為，MSC為瑞士企業，非中國國企背景，此併購若能成功，反而可能被視為美方可接受的「去中化」解決方案。

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