習近平下令談判要硬槓川普！北京擬要求解除晶片禁令

白宮發言人證實，川普與習近平本週可能通話。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳出美國總統川普與中國國家主席習近平本週可能就關稅進行通話，然而外媒披露，中國經濟「守門人」、國務院副總理何立峰已獲得習近平明確授權，這次中國「不會再迎合美國」。知情人士指出，接下來何立峰的主要目標，是讓美方把在日內瓦協議的關稅退讓轉為永久性，並預計他將主張中國應被允許購買目前正遭受出口管制的晶片與其他科技產品。

《華爾街日報》報導，在與川普政府日益加劇的對峙中，北京的新貿易談判代表預告了習近平在這場貿易戰中的核心目標「這一次談判，不會像上次那樣。」今年5月中旬，何立峰在日內瓦從川普那裡爭取到90天的貿易休戰協議，這項協議一度讓全球市場與投資人稍感安心。

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何立峰雖然在日內瓦同意美方恢復稀土出口的要求，但至今仍未批准。如今，雙方互指對方未履行協議內容，這項貿易休戰已岌岌可危，再度震撼全球商業與金融界。知情人士指出，上個月日內瓦協議對中國而言是一場勝利，也讓習近平相信強硬立場是值得堅持。

報導指出，從戰略角度來看，習近平認為相較於川普的第一任期，中國現在有更多本錢強化立場。在何立峰的領導下，中國實施包括晶片、汽車、F-35戰機等重要製造材料的出口管制措施，使北京有能力對美國造成實質打擊。

報導強調，當下一輪中美談判重新啟動時，何立峰不太可能願意深入討論中國經濟治理模式。他的核心目標，是將日內瓦90天協議中的美方減稅內容，轉變長久安排。

川普政府目前正在進行一連串調查，可能為新一波對中加徵關稅鋪路，以抵銷近期美國法院阻擋大部分舊有關稅的判決。北京認為，這些調查及取消中國學生簽證的計畫，都是川普為未來談判對中國施壓的一部分。

報導指出，中國準備再釋出部分美國農產品、能源與製造品採購承諾等，作為談判籌碼。但北京也將要求川普政府應該解除對中國晶片技術、半導體設備等出口管制。

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