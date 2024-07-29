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台積電股價盤中最高達948元 市值24.58兆元

2024/07/29 10:32

台積電股價大漲達948元，市值24.58兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕隨著美股大漲，晶圓代工龍頭股台積電（2330）今股價也反彈強漲，以942元開盤，截至10點06分，盤中最高來到948元，大漲24元、漲幅2.6%，市值回升至24.58兆元。

美股上周五（26日）勁揚，道瓊工業指數大漲654.24點，標普500與那斯達克綜合指數也上漲逾1%，費城半導體指數上大漲1.95%，台積電ADR漲1.04%，收161.94美元。

台積電上週五股價收在924元，累計單週下跌46元，市值下降至23.96兆元。今股價開高走高，以942元開盤，盤中最高達948元，大漲24元、漲幅2.6%，市值回升至24.58兆元。

台積電營運基本面並未改變，展望第三季，台積電預估營收224~232億美元，中間值估約季增9.5%、年增32%，主因HPC需求續強及高階智慧型手機復甦，毛利率為53.5-55.5%，營業利益率則為 42.5~44.5%，雙率可望高於上季，長期毛利率展望維持53%或更高。

展望2024年，台積電觀察近三個月客戶對AI和高端智慧型手機相關需求更較強，下半年3、5奈米製程的整體產能利用率更提高，將全年營收上修為24~26%，較先前的21%-26%稍好，資本支出約300~320 億美元，下限高於先前280億美元，其中，70%-80%用於先進製程。

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