7月36檔債券ETF除息 「這10檔」已搶先完成填息

統計7月共有36檔債券ETF除息，其中10檔已搶先完成填息（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕隨著美國聯準會降息態勢逐漸明朗，近1周債券ETF明顯增溫，統計7月共有36檔債券ETF除息，已有10檔順利完成填息，其中有5檔僅花2日就完成填息，最長也只用了5天。

根據CMoney資料顯示，統計至7月22日，10檔7月除息且已完成填息的債券ETF，僅花費２日填息且年化殖利率在5%上下的ETF，多屬月配商品，包括台新美A公司債20+（00942B ）年化殖利率 5.40%、國泰10Y+金融債（00933B）年化殖利率 5.10%、中信優先金融債（00773B）4.80%、中信高評級公司債（00772B）4.70%。

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花費５天填息的ETF，則以同屬「月配」的凱基美國非投等債（00945B） 年化殖利率達8.00%最高，其次為「季配」的富邦全球非投等債（00741B）年化殖利率4.50%。

法人指出，隨著美國聯準會9月降息機率升高，債市行情開始升溫，觀察7月以來的債市資金流向，發現淨流入明顯增加，其中又以非投資等級債基金翻揚態勢最為明顯，從前2周的資金淨流入分別為4億美元、9億美元，到最近1周淨流入44億美元。

凱基投信經理人鄭翰紘表示，美國現任總統拜登宣布放棄競選連任，為美國政經情勢投下變數，在川普當選將進行減稅、升高中美貿易衝突、導致通膨降溫受阻的市場預期心理下，美國十年期公債殖利率陷入震盪拉扯。

鄭翰紘建議，現階段在政經不確定性消除前，建議投資人可先聚焦息收相對較高的短天期美國非投等債，待時序更接近聯準會啟動降息循環，投資人可彈性調整債券投資部位，適時加碼中長天期全球投資等級債券，迎接降息行情。

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