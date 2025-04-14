三星HBM恨鐵不成鋼 遲未獲輝達認證、深陷兩強夾殺

三星試圖縮小與SK海力士的差距還不夠，還必須擔心美光成為輝達的首選二級供應商。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕三星在高頻寬記憶體HBM可說是恨鐵不成鋼，眼睜睜看著SK海力士成為輝達首選廠商，現在美光又獲得輝達訂單，三星卻仍無法通過輝達品質驗證。即使三星努力試圖分一杯羹，但至今尚未通過輝達的品質驗證流程，遭到兩大同業夾殺，再度陷入更深的困境。

SK海力士嚴重削弱三星在該領域的獲利能力。面對輝達的高頻寬記憶體訂單價值數十億美元，三星仍未能實現搶單的目標。

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目前的情況是，三星試圖縮小與SK海力士的差距還不夠，還必須擔心美光公司成為輝達的首選二級供應商。

美光展現決心，已將目光投向與韓國兩大記憶體製造商SK海力士和三星的競爭。輝達已批准美光第五代HBM3E產品，目前已開始量產。

多份報告顯示，美光第五代HBM3E晶片已通過輝達的品質驗證流程。目前已經開始大規模生產，美光公司將為輝達的下一代Blackwell Ultra AI加速器提供這些晶片。美光公司是繼SK海力士之後第二家獲得此批准的記憶體製造商，而三星仍在努力獲得此項批准。

美光公司目前在HBM領域的市佔率最小，但表示今年底全球市佔率將達到20%。該公司正在迅速提高生產能力，甚至宣布投資70億美元在新加坡建立新的晶片製造工廠。

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