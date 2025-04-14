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花旗喊進亞洲這國被低估股市 下調美股評級

2025/04/14 20:13

花旗下調美國股票市場的評級，同時也建議增加日本和歐洲股市。（美聯社）花旗下調美國股票市場的評級，同時也建議增加日本和歐洲股市。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕花旗策略師週一（14日）表示，由於關稅和人工智慧成長低於預期等風險，投資者應該將投資重點從美國轉移出去，並下調美國股票市場的評級。同時也建議增加日本和歐洲股市。

花旗團隊在一份研究報告中表示，將美國股市評級從增持下調至中性，並警告稱交易環境可能依然動盪，且在對川普總統的貿易政策將如何影響經濟存在不確定性的情況下，盈利評級可能會下調。

上調日、英股市評等至增持 看好歐股

由Beata Manthey領導的花旗策略師團隊寫道，包括中國新創公司DeepSeek的廉價人工智慧模型迅速崛起、歐洲國家批准增加國防開支以及關稅等發展，強化上述的觀點，即「投資者應該開始從美國分散投資」。他們補充道，川普的徵稅措施在最近幾週引發了市場波動，「可能意味著現代美國經濟關係的破裂」。

策略師也將日本和英國的評等上調至增持，同時維持對歐洲的看漲立場。

他們表示，日本比其他國家更有可能獲得美國關稅豁免，而且日本股市看起來相對被低估，因為投資者已經將潛在的獲利下調因素計入價格。

Manthey的團隊補充說，英國市場可能在當前環境下受益，因為它更集中於防禦性產業。

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