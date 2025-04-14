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全球最大批發市場中國義烏愁雲慘澹 美國客戶已消失

2025/04/14 19:01

美中關稅貿易戰下，位於中國東部出口中心的全球最大批發市場義烏嚴重受創，華爾街日報指出，美國客戶已經消失。（取自華爾街日報）美中關稅貿易戰下，位於中國東部出口中心的全球最大批發市場義烏嚴重受創，華爾街日報指出，美國客戶已經消失。（取自華爾街日報）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美中關稅貿易戰下，位於中國東部出口中心的全球最大批發市場義烏嚴重受創，華爾街日報指出，美國客戶已經消失了。

美國消費者和廠商過去常常到義烏購買各種商品，從汪汪隊立大功毛絨玩具、巴拿馬草帽，再到玩具狙擊步槍。義烏市場擁有7萬5000個攤位，佔地面積比1000個美式足球場還大。沒有其他地方能以如此低廉的價格出售如此多的商品，而且幾十年來，大部分商品都流向美國消費者。

義烏有五個巨大的區域，每個區都有多層建築，其中第四區一樓的部分區域專門用於生產襪子。大部分襪子產自浙江省諸暨市，中國官方媒體稱之為世界「襪子」。根據新華社報導，諸暨市某街道每年生產約250億雙襪子，約佔全球襪子產量的三分之一。

國際貿易中心貿易地圖的數據顯示，2023年，中國占美國襪子進口量的56%。然而，襪子是一種低利潤商品。製造商表示，降低價格來抵消進口商支付的145%的美國關稅對襪子製造商來說是不可行的。這意味著進口商需要削減利潤，要求美國人支付更多。

批發市場的一家襪子製造商，總部位於諸暨的今日視界，通常每年向美國出口約50萬雙襪子。楊小姐表示，今年關稅上調後，美國市場的訂單就停止了。週五，川普關稅消息不斷傳出，她正在等待一位海外客戶的回覆。

46歲的楊先生說，如今Vision的襪子由諸暨一家工廠的幾百名工人生產，每雙售價通常在25美分左右或略高。其中約30%銷往美國，其餘銷往中國和其他海外市場。

其他國家，尤其是巴基斯坦、宏都拉斯和薩爾瓦多，也生產大量襪子，如果來自中國的訂單不再大量增加，這些國家很可能會彌補部分缺口。但隨著川普總統對中國徵收最新145%關稅，現在這些商品對於美國買家來說已經沒有經濟意義了。

雖然一些供應商表示，他們有信心能夠生存下來，依靠向其他買家的銷售維持生存，但也有些困惑。美國人現在要從哪裡得到閃閃發光的鑰匙圈、棒球帽和咖啡保溫瓶呢？

襪子製造商周先生接受採訪時表示：他們可以從其他國家獲得產品，但我不知道其他國家能否像中國一樣生產出產品。中國的製造能力實在令人難以置信。

然而，中國的價格和速度，加上大批熟練工人的支持，是難以被打敗。美國消費者可能必須支付更高的價格才能從其他國家購買襪子，如果他們突然將數百萬雙襪子的訂單轉移到其他地方，可能會面臨產能限制。

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