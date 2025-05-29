輝達Q2財測未達預期盤後卻上漲逾4％ 陸行之：利空出盡

輝達Q1財報亮眼，資料中心營收大增73%，Q2財測略低，但盤後勁揚5%（示意圖，路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）週三 （28 日） 盤後公布2026第1季財報，獲利與營收皆優於市場預期，資料中心業務年增幅更達73%，然而輝達第2季財測未達市場預期，主因是對中國出口禁令，讓公司因此少賺80億美元，但儘管如此，輝達28日盤後仍大漲逾4％。知名分析師陸行之今（29日）稍早在臉書發文分析3個輝達盤後上漲的可能緣由，並稱從輝達財報數據中，嗅到利空出盡的味道。

陸行之今稍早在臉書發文稱，又是盤後說故事時間，輝達盤後漲超過4%，但2025年第2季450億美元營收0-4%季增指引，比市場預期稍差1%，年增從上季度的69%降低到50%，71.3-72.3%毛利率指引符合市場預期及0.92 EPS（根據公司公布的各項假設來計算）指引稍差於市場預期的0.95 EPS，並分析3個輝達盤後上漲的可能原因，分別如下。

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1. 陸行之指出，輝達公布公司第1季因美國新規管制H20出貨，所以作了近45.38億美元的庫存減損，營收也少算了近25億美元，將近5.7%的一季度營收，有點利空出盡的味道。

2. 輝達公布第2季營收指引雖然少於預期1%，但主要是少了H20近80億美元營收，如果把80億加回，營收季增將是驚人的18-23%，高達530億美元，難怪輝達執行長黃仁勳之前怪拜登政府的出口管制造成其流失龐大大陸市場份額，希望川普解禁。但陸行之認為，川普短期應該不會解禁，但仍會專案審核。

3. 雖然輝達第一季數據中心、車用、Professional Visualization營收都小幅低於市場預期，但遊戲顯卡大賣達37.63億美元，高於市場預期達32%。

文章最後，陸行之表示，有很多人問他有輝達股票怎麼辦？他並無輝達持股，所以不給投資建議，但透露他自己個人倒是有3家公司股票，包括台積電（2330）、特斯拉、谷歌（Google母公司Alphabet），還開玩笑表示，不知道以後每季度公布持股比例，會不會被金管會抓去罵。

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