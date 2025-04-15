LTN經濟通》太陽能與儲能 救了烏克蘭？

俄羅斯全面入侵烏克蘭已過去了3年，在俄羅斯計劃性攻擊烏克蘭能源基礎設施的狀況下，烏克蘭常出現無預警停電。（路透）

烏克蘭一半發電設施遭攻擊

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭，迄今已持續超過3年，在戰事陷入僵局的情況下，烏克蘭的能源基礎設施，成為俄羅斯重要的攻擊目標之一，由於俄羅斯針對烏克蘭發電廠發動了多次大大小小的攻擊，導致烏克蘭到了2024年時，全國約一半的發電能力遭受重創，由於輸電網絡受損，導致烏克蘭國內能源供應變得極為不穩定，時不時大範圍停電。對此，烏克蘭也祭出了多項措施，包含設置儲能系統、和歐洲電網相連、居民和企業自備發電設備，擴大進口能源等，希望能透過各種方式，撐過戰爭時期的能源危機。

烏克蘭的能源基礎設施自2022年俄羅斯全面入侵以來，常成為俄羅斯的攻擊目標，俄羅斯首次發動的大規模物理攻擊在2022年10月，​其中一些飛彈瞄準了烏克蘭的關鍵能源基礎設施，如發電站、變電站、火力發電廠、變壓器等，俄羅斯之後也持續加大對烏克蘭電網系統的攻擊力道。

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烏克蘭的能源基礎設施自2022年俄羅斯全面入侵以來，常成為俄羅斯的攻擊目標，圖為烏克蘭一處火力發電廠遭到俄羅斯飛彈攻擊，嚴重受損。（路透）

核電佔烏克蘭電力55.4% 遭俄攻擊最嚴重

根據國際能源署（IEA）報告，在2022年至2023年間，烏克蘭約有一半的發電能力被俄羅斯軍隊占領、摧毀或損壞，約一半的大型輸電變電站遭到飛彈和無人機的破壞。而自2022年起，已有18座大型汽電共生（CHP）廠房受損或被毀，另有800多座鍋爐房損毀，部分地面天然氣儲存設施也遭到了破壞。

歐洲最大核電廠、烏克蘭的扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠自2022年3月以來被俄羅斯控制後，與烏克蘭國家電網斷開，停止運作迄今，光是這座核電廠被占領，足足使烏克蘭可用的發電能力減少了600萬瓩，等於近10.7%的能源供應消失，

據戰略暨國際研究中心（CSIS）數據，烏克蘭的4座核電廠在2017年時提供了烏克蘭全國近25%的電力，後來依賴程度持續上升，在俄羅斯2022年全面入侵之前，核電佔烏克蘭電力的一半，占比高達55.4%，其次是燃煤（23%）和燃氣（9%），這也說明為什麼俄羅斯在戰爭中會特別針對核電設施與其相關基礎建設攻擊，因為其戰略價值極高。

烏克蘭最大核電廠扎波羅熱核電廠，在2022年3月以來就被俄羅斯控制至今。（路透）

烏克蘭廣設太陽能發電

在戰爭一開始，俄羅斯預計能在烏克蘭快速取得勝利，因此俄羅斯並沒有特別針對基礎設施去破壞，但當戰事陷入膠著後，俄羅斯採取了焦土策略，開始摧毀這些設施。在2024年3月至5月的攻擊浪潮中，烏克蘭又損失900萬瓩裝置容量的發電能力，主要來自石化及核能與水力發電設施，亦有部分小型太陽能光電與眾多變電站遭攻擊，到了2024年8月，俄羅斯發動自全面侵略以來最大規模之一的空襲，發射超過200枚飛彈與無人機，主要目標為烏克蘭的能源基礎設施，導致約800萬戶烏克蘭家庭在毫無預警的情況下斷電，烏克蘭首都基輔出現自2022年11月以來首次無預警停電，在2024年夏季的攻擊之前，烏克蘭僅剩戰前約3分之1的發電能力。

IEA指出，電力產業是烏克蘭能源部門受損最嚴重的部分，截至2024年6月的估算損失金額，超過114億美元，其中4分之3損失來自發電設施，其餘為電網設施，雖然全面重建所有損失的發電容量，並不符合烏克蘭對未來的願景，但初步估算重建成本高達約300億美元。

也因為這樣，烏克蘭從各個層面，來維持戰時的能源供應，首先是更為分散化的系統，由於大規模發電機組很容易成為飛彈與無人機的攻擊目標，因此烏克蘭政府部署分散式發電系統，特別是功率範圍介於5000至4萬瓩的小型模組化燃氣渦輪機，以及加速在行政建築、醫院、學校、家庭與企業上，安裝結合儲能系統的屋頂太陽能。截至2024年初，烏克蘭自建太陽能光電系統已有近150萬瓩，而且還在擴大進行中。

在2024年夏季的攻擊之前，烏克蘭僅剩戰前約3分之1的發電能力，由於時常停電，基輔的商店準備發電機，在停電時仍可為顧客提供服務。（法新社）

儲能設施達2億度 有助速度恢復供電

再來，與歐洲主體電網的互聯也對烏克蘭的電力安全發揮關鍵作用。在2022年前，烏克蘭的電網是和俄羅斯以及白俄羅斯的電網相連，戰爭爆發後，烏克蘭立即申請與歐洲同步電網緊急連接。原本需數月的同步程序，在數週內完成，象徵烏克蘭能源安全重心正式轉向歐洲，原本從歐洲輸往烏克蘭的電力交易上限為170 萬瓩，烏克蘭並持續和歐洲各國輸電系統營運商（TSO）進一步提升交易上限，在去年底已提升為210萬瓩。

烏克蘭也著手在儲能系統上，烏克蘭最大的私人能源公司DTEK今年1月宣布，將從再生能源儲能供應商Fluence Energy的子公司，購買總容量達2億瓩的儲能系統，這些系統將分布於全國多地的6個發電站，提供備用電源，而每個設施的容量介於2000萬至5000萬瓩之間。

DTEK預計，這將在今年10月的冬季來臨之前投入運營，整體來說，可望首都基輔一半的家庭，提供相當於2小時的電力。DTEK在聲明中指出：「儲能是烏克蘭建構分散式能源系統願景中的關鍵一環，目的在降低排放並強化能源安全。」而配備進階控制模式的電池儲能系統，也將有助於在停電後，更快速地恢復供電。

烏克蘭最大的私人能源公司DTEK採購儲能系統。（路透）

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