美債下殺原因曝 中國學者驚爆這1家對沖基金慘斷頭破產

美國總統川普的對等關稅造成金融市場波動劇烈。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股、美元及美債近期因對等關稅遭拋售，被視為資金避風港的美債下跌引發極大關注，也波及其他已開發國家債市。中國學者指出，目前美國公債市場並未出現流動性枯竭，而是4月日本農林中央金庫旗下的一家對沖基金因「基差交易」被斷頭宣告破產，引發公債套利交易者恐慌，這是導致近期美日英等長天期公債殖利率大幅上行、債券價格下跌的直接原因。

中國復旦大學金融研究中心兼職研究員吳金鐸在《財新》撰文分析近期美元資產遭到拋售的情況。有關債市部分，他指出，自從川普的對等關稅發布以來（4/2至4/11），美國30年、20年、10年和5年期公債殖利率，分別大幅上升31BP、33BP、28BP和20BP（1BP為0.01個百分點）。（公債殖利率與債券價格呈反方向變動）

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同期，1年期和2年期公債殖利率率分別上升0和5BP，表明期限較長的美國公債回調幅度明顯大於短期，因而本次美國公債的調整並不是所有期限，而是集中在長債。

吳金鐸指出，目前美國公債劇烈波動以長天期為主，且美國等已開發國家公債市場波動，並非公債市場出現流動性風險，而是受對等關稅影響，市場拋售長天期公債，換成流動性更好的短債，以規避長天期公債風險和利率風險。

另外，美國、日本及英國等公債市場大幅回檔，還有一些其他短期因素。首先，國際債市存在大量「基差交易」的投資者，利用公債現貨和期貨的價差，在期貨合約到期日附近進行套利。投資者也可能在國際市場借入低成本資金，購買美債，再利用利率互換對沖風險並賺取差價。

還有部分投資者利用公債與掉期利率之間的利差進行套利，由於公債與利率互換等利率產品之間的利差較小，投資者較常使用槓桿，特別是在資金利率較低以及容易拆借的市場。

當公債殖利率超乎市場預期上升，或利率波動過大，使得期現貨方向不一致時，基差交易套利者可能面臨虧損，此時會被要求追加保證金。如果帳戶虧損過大導致投資人無法追加保證金，投資人將會面臨強行平倉。

因此，當各類資產價格朝著預期的反方向變動時，大規模拋售壓力又會導致槓桿資金斷裂，從而引發「資產價格下跌-贖回資產-大規模拋售-資產價格再次下跌」的惡性循環，嚴重的情況下將導致市場只剩賣盤，市場失去融資能力，流動性枯竭。

吳金鐸認為，目前的美國公債市場還未出現流動性枯竭情形，特別是短期公債市場仍然正常。他還引述外媒報導稱，4月日本農林中央金庫旗下的一家對沖基金因「基差交易」斷頭而宣告破產，進一步引發公債市場套利交易者恐慌。

近期由於美債市場供需兩端均面臨利空因素，加上關稅戰擾動，公債殖利率波動較大，一些在全球公債市場利用高槓桿的套利者面臨爆倉（斷頭），加劇公債市場波動。斷頭賣壓及投資人恐慌是導致近期美國、日本和英國等國，長天期公債殖利率大幅上行的直接原因。

其次，美債潛在供給增加及近期10年美國公債拍賣市場不佳，正值公債調整期，也影響投資人對美債的信心。

此外，關稅戰可能引起其他國家減持美債，美國公債可能成為關稅反制的武器，這也是美國公債投資人的擔憂所在。

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