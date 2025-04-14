輝達攜手鴻海、緯創 宣布建立德州AI超級電腦產能

鴻海、緯創加深與輝達的合作力度。（輝達提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）、緯創（3231）加深與美系AI運算晶片巨擘輝達（NVIDIA）之間的合作力度，根據輝達指出，公司正在德州興建超級電腦製造廠，合作夥伴分別是位於休士頓設廠的鴻海，以及在達拉斯設有產能的緯創，兩家業者各自的工廠預計在未來12至15個月內開始量產。

輝達今日晚間在其美國官網發布新聞稿說明，公司正與台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）等夥伴合作，首次在美國設計、建造能夠全面生產旗下AI超級電腦的工廠。目前旗下Blackwell晶片已在亞利桑那州鳳凰城的台積電晶圓代工廠開始量產，啟用超過100萬平方英尺的製造空間，目的是為了在德州打造AI超級電腦。

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輝達表示，AI 晶片與超級電腦的供應鏈極為複雜，必須仰賴最先進的製造、封裝、組裝與測試技術。除了台廠之外，公司也攜手美國半導體封裝與測試供應商艾克爾國際科技（Amkor）及矽品（SPIL）合作，未來4年內，計畫透過與台積電、鴻海、緯創與美國本土夥伴，在當地打造總值高達5兆美元（約新台幣162兆元）的 AI 基礎設施。

輝達認為，這些在全球科技業保持領先的企業，正持續深化與公司的夥伴關係，一邊拓展全球布局，一邊強化供應鏈韌性。此次推出的AI超級電腦是新型資料中心的核心，專為AI處理而建，被稱為「AI 工廠」，是支撐新興 AI 產業的基礎設施。預期未來數年之內，輝達將予供應鏈建造數十座「千兆瓦等級的AI 工廠」，在美國生產晶片與超級電腦。

輝達預估，相關工作可望在美國創造數十萬個工作機會，並在未來數十年間帶動數兆美元的經濟活動。「全球 AI 基礎設施的引擎，正首次於美國打造」，輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，「在美國加入製造業布局，有助我們更好地滿足AI 晶片與超級電腦不斷攀升的驚人需求，強化供應鏈並提升韌性。」

輝達後續將運用先進的 AI、機器人與數位分身（digital twin）技術，進一步設計與營運相關基礎設施，包括透過自家的Omniverse平台創建工廠的數位分身，並以Isaac GR00T平台建構自動化生產的機器人。

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