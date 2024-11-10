晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

ETF教室5 --投資ETF費用有哪些?

2024/11/10 08:00

近來台股表現亮眼，帶動ETF的火熱買氣，大批新手投資人湧入市場。（示意圖，資料照）近來台股表現亮眼，帶動ETF的火熱買氣，大批新手投資人湧入市場。（示意圖，資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來台股表現亮眼，帶動ETF的火熱買氣，大批新手投資人湧入市場。而投資ETF有啥費用是新手不可忽略的一大重點，本篇文章將告訴你投資ETF費用有哪些?

投資ETF費用有哪些?

ETF投資會出現2種費用，一種為交易費用，另一種則是內扣（管理）費用。

1.交易費用（交易手續費和稅金）

ETF交易所需的費用，包括買進和賣出的手續費及交易稅（證交稅），這部分費用的概念和股票一模一樣，唯一不同的是ETF的交易稅只要千分之1，低於股票的千分之3。

2.內扣（管理）費用

投資ETF除了會有交易費用外，也會有管理成本。投資人在持有ETF期間，這些成本會直接內扣在基金的淨值裡頭，也就是所謂的「內扣費用（Expense ratio）」。

內扣費用包含管理費（經理費）、保管費、買賣周轉成本、雜支等費用等。上述費用會由ETF發行商按時、按比例計算收取，投資人不須另外繳納。

台灣每檔ETF的年總管理費用率則多在0.5%以下，以0050為例，其總管理費用為年0.46%，內含0.14%的非管理費用。

要查詢ETF完整的費用資訊，台股ETF可上投信投顧公會查詢。投信投顧公會每月10號會更新公布各基金的手續費及各項內扣費用。

相關新聞請見︰

ETF教室2 - ETF怎麼買?

ETF教室3 - ETF優點

ETF教室4 - ETF缺點

ETF教室5 -投資ETF費用有哪些?

ETF教學 6 - ETF淨值是什麼?

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財