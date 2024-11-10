ETF教室5 --投資ETF費用有哪些?

近來台股表現亮眼，帶動ETF的火熱買氣，大批新手投資人湧入市場。（示意圖，資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來台股表現亮眼，帶動ETF的火熱買氣，大批新手投資人湧入市場。而投資ETF有啥費用是新手不可忽略的一大重點，本篇文章將告訴你投資ETF費用有哪些?

投資ETF費用有哪些?

ETF投資會出現2種費用，一種為交易費用，另一種則是內扣（管理）費用。

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1.交易費用（交易手續費和稅金）

ETF交易所需的費用，包括買進和賣出的手續費及交易稅（證交稅），這部分費用的概念和股票一模一樣，唯一不同的是ETF的交易稅只要千分之1，低於股票的千分之3。

2.內扣（管理）費用

投資ETF除了會有交易費用外，也會有管理成本。投資人在持有ETF期間，這些成本會直接內扣在基金的淨值裡頭，也就是所謂的「內扣費用（Expense ratio）」。

內扣費用包含管理費（經理費）、保管費、買賣周轉成本、雜支等費用等。上述費用會由ETF發行商按時、按比例計算收取，投資人不須另外繳納。

台灣每檔ETF的年總管理費用率則多在0.5%以下，以0050為例，其總管理費用為年0.46%，內含0.14%的非管理費用。

要查詢ETF完整的費用資訊，台股ETF可上投信投顧公會查詢。投信投顧公會每月10號會更新公布各基金的手續費及各項內扣費用。

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