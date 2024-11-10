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ETF教室 6 -- ETF淨值是什麼?

2024/11/10 08:00

近期台股強勢攻克2萬點再創新高，吸引許多投資人想透過台股ETF來投入台灣股市。（示意圖，中央社）近期台股強勢攻克2萬點再創新高，吸引許多投資人想透過台股ETF來投入台灣股市。（示意圖，中央社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕ETF受到許多投資人喜愛，如何判斷1檔ETF是否值得投資，可以參考該ETF「淨值」與「市價」2者數值。ETF市值大多人可能多有所聞，但ETF淨值是什麼，相信很多人可能壓根都沒聽過，本篇文章就簡單介紹什麼是ETF淨值、市值，如何計算 ETF淨值、投資人為什麼要知道ETF淨值？

ETF淨值、市值是什麼?

ETF有2種價格，分別是「淨值」與「市價」。 ETF「淨值」簡而言之就是該檔的真實價值，而「市價」則是投資人在市場上買賣成交的價格。

如何計算 ETF淨值?

ETF淨值計算方式是將ETF持有的所有資產價值除以總單位數，每日以資產的收盤價格計算。

ETF淨值＝ETF持有的所有淨資產價值／總單位數

ETF的淨值通常每天都會被計算一次，並在交易日結束後公布。若投資人想知道最新的ETF淨值，可在每日收盤後於台灣證交所的ETF發行單位變動及淨值揭露專區，或是ETF官網上查詢。

為什麼投資人要知道ETF淨值？

ETF的「淨值」每天僅會有1個固定數值，而「市價」則會隨著投資者提出的購買價格上上下下變動，因此投資人可以把淨值當成蹺蹺板中的平衡點，作為投資決策的參考之一。

投資者若想判定一檔ETF好不好，可以注意該ETF的追蹤能力好不好，即看ETF淨值跟市值的價格是否接近，若2者的數值相近（追蹤誤差愈小），則可買進，反之，則可先避開。

ETF折溢價是什麼？

ETF折溢價指的是ETF市場價格相對於其淨值的差異，當ETF的「市價」低於「淨值」，稱之為折價，代表市價被低估，投資者此時買進ETF相對撿到便宜；當ETF的「市價」高於「淨值」，則稱為ETF溢價，代表市價被高估，此時買進ETF是相對貴。

影響ETF折溢價的因素?

影響ETF折溢價的因素有很多，像是市場供需狀況、流動性、大宗交易、市場情緒、基礎資產波動、交易時間、政策影響等因素，均可能引起ETF市價與淨值之間的漲幅落差。

ETF折溢價反映了市場面對於該檔ETF的實際評價，是投資者在觀察標的時應注意的一項重要指標。

ETF入門- ETF、基金、股票比較

投資商品那麼多，ETF、股票、共同基金到底要選買哪個?它們差在哪?上述問題，可能是多數投資新手的痛點。本篇文章就為大家統整和比較ETF與基金和股票。

在解釋ETF、股票、基金分別是什麼之前，你可以想像自己來到一家自助餐店買便當，店裡擺滿各式各樣的菜色供你選擇。

你想買什麼主食、配菜，都可以自由搭配，就算只挑某一種食物也OK，這樣的概念類似買「股票」，即我們看好哪家公司，就可以直接購買該公司的股票，獲得該公司的部分所有權。

但若你太忙了，無法親自去自助餐店那該怎辦？這時，你可以相信別人的眼光，直接請別人幫你挑菜，只不過別人選的菜色好不好就不一定了，而這概念就像「共同基金」，且是「主動型基金」。

共同基金依操作方式不同，可分為「主動型基金」和「被動型基金（又稱指數型基金）」，兩者之間的差別，前者是託人依照他的喜好幫你挑配菜，而後者則是依照菜色的營養好吃指數來夾菜。

而ETF與指數型基金概念相似，都是依照菜色的營養好吃指數來挑選配菜，只是前者的價格會隨時隨菜價（標的指數）而波動，而後者則是同1天均一價。

ETF、基金、股票比較

ETF 股票 共同基金
基本資訊 投資標的 多檔 （一籃子） 單檔 多檔 （一籃子）
選股 機制被動 投資者主動 經理人主動
交易費 0.14% 0.14% 1~3%
交易稅 0.10% 0.30%
管理費 約0.5%以下 約1%~2.5%
交易管道 證券市場 證券市場 銀行、投信
整體評比 操作難易度
投資金額
風險
資訊透明度

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 ETF教室1 - ETF是什麼?

 ETF教室2 - ETF怎麼買?

 ETF教室3 - ETF優點

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