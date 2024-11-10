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ETF教室4 -- ETF缺點

2024/11/10 08:00

ETF投資以投資門檻較低、可分散風險、交易成本低等優點是許多人的入門首選，但作為投資型金融產品仍具有一定的風險。（示意圖，彭博）ETF投資以投資門檻較低、可分散風險、交易成本低等優點是許多人的入門首選，但作為投資型金融產品仍具有一定的風險。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕ETF投資以投資門檻較低、可分散風險、交易成本低等優點是許多人的入門首選，但作為投資型金融產品仍具有一定的風險，本篇文章將告訴你買ETF的缺點有哪些。

ETF缺點

1.不適合頻繁交易

如同股票之缺點，太頻繁買賣的手續費將吃掉穩健的收益，同時墊高脫手的成本，因此ETF買入後必須被動等待績效為正時才可脫手，花費的時間成本也較高。

2.有內扣費用

ETF雖然費用率沒有共同基金高，但仍有內扣費用，有些ETF費用率極低，但也有部分ETF費用率依然昂貴。

3.系統風險

雖然ETF已經透過一籃子組合，分散投資標的，降低個別標的價格波動或是個別企業營運惡化，對於整體投資帶來的影響和風險。但市場風險可以區分為2大類，一為可以透過分散持股降低的「非系統性風險」，另一則是無法利用分散持股降低，將影響全市場的「系統性風險」。因此一旦系統性風險發生時，縱使ETF已經分散持股，也仍難免受到衝擊。

4.追蹤誤差風險

ETF的設計以追蹤指標指數為目標，也就是說會希望盡量貼近指數的報酬表現。然而ETF實際運作時，其基金淨值可能因成分股標流動性過低、換倉問題等因素，與目標指數之間產生報酬率差異，也就是所謂的「追蹤誤差（Tracking Error）」。多數情況下追蹤誤差都不大，但若追蹤誤差擴大，投資績效也可能隨之變差。

5.下市風險

ETF也有下市機制，當ETF面臨最近30個營業日平均規模低於終止門檻，或最近30個營業日之平均基金單位淨值（NAV）累積跌幅達90%等流動性不佳情況時，就會出現需下市清算的問題。

6.有折溢價

ETF在股市中是以買賣雙方的出價進行交易，並不是買ETF的實際價值（淨值），所以容易有時買的較便宜或是較貴的狀況。

7.匯率風險

ETF的匯率風險主要是發生在投資海外標的的ETF。隨著ETF市場蓬勃發展，現在市場上除了國內市場ETF商品外，還有中股、日股、美股等投資海外市場的ETF。

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ETF教室1 - ETF是什麼?

ETF教室2 - ETF怎麼買?

ETF教室3 - ETF優點

ETF教室5 -投資ETF費用有哪些?

ETF教學 6 - ETF淨值是什麼?

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