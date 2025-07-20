顧能：「這一年起」8成人類每日與機器人互動

市調機構顧能預估，隨著機器人技術演進，到了2030年將有高達80%人類會每天與智慧機器人互動。示意圖。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕根據市調機構顧能（Gartner）最新報告預估，隨著機器人技術演進，到了2030年將有高達80%人類會每天與智慧機器人互動，而在企業經營領域方面，每20位供應鏈主管就有1位的主要管理對象不再是人，而是機器人。在缺工與成本上升壓力下，企業將持續推進自動化轉型，智慧物流與倉儲機器人將成為供應鏈管理關鍵戰力，企業必須儘早建立完整的管理架構與治理流程。

顧能指出，目前雖然多數企業已將智慧機器人視為重要投資項目，但內部普遍缺乏足夠的機器人技術與管理經驗，導致應用成效未盡理想。供應鏈主管若想有效管理日益龐大的機器人隊伍，就必須發展全新的組織結構與管理思維。

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顧能分析，管理機器人和管理人有著根本上的差異，尤其當企業導入的機器人從單一功能邁向多任務型態，必須考量更多的彈性調度空間與安全風險。例如若倉儲機器人被指派搬運放置在高處的貨盤，且該區域同時有人作業，就需要進一步做出適當評估並調整執行策略，避免造成安全疑慮與流程延誤。

顧能認為，對於管理機器人的工作，初期可能會先由技術人員主導，但隨著企業導入機器人的規模擴大，且應用情境趨於多元化，未來這項工作將逐步走向制度化、流程化的日常營運管理，類似過去IT部門的角色演進歷程。

為協助企業順利過渡至「人機共治」的新管理模式，顧能建議企業儘早啟動四項行動：一是設立專責的機器人能力中心，統籌內部知識累積與技術導入；二是制定涵蓋流程、空間、安全與協作的自動化策略；三是將部署、維護、支援等工作納入機器人全生命週期治理；四是建立明確的選型、合約、資安與服務標準，以因應多樣化供應商與外包挑戰。

顧能強調，儘管機器人導入初期需要更多支援與轉型成本，但長期將有助企業提升彈性與韌性。隨著自動化普及，機器人管理將不再是少數人的專業領域，而是逐步融入各部門的日常營運之中，成為企業營運不可或缺的一部分。

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