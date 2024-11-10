ETF教室2 - ETF怎麼買?

近期台股強勢攻克2萬點再創新高，吸引許多投資人想透過台股ETF來投入台灣股市。（示意圖，中央社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期台股強勢攻克2萬點再創新高，吸引許多投資人想透過台股ETF來投入台灣股市。在投入市場前，新手必須知道ETF基礎知識，繼上篇我們了解ETF是什麼後，本篇文章將告訴你ETF要怎麼買。

ETF怎麼買？

在台灣購買ETF，就跟買股票一樣，需要有證券戶才能進行買賣。

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因此投資人想買ETF的第一步，就是帶著雙證件、印章、1000元現金，找一個家裡附近的券商，開立一個證券帳戶，然後將資金存入該帳戶。

接著，選擇感興趣的ETF，相關ETF資訊通常可以在證券公司的網站或應用程式中找到。

投資人選定要購買的ETF後，只需透過證券帳戶下單即可購買。下單後，確認交易詳情，並等待交易完成。

不過投資人需注意的是，購買ETF的費用通常包括交易佣金和管理等費用，因此投資人在購買前，請確保理解相關費用並同意相應的交易條款在做交易。

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