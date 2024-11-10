ETF教室3 -- ETF優點

ETF市場近來成為台灣投資圈最熱門話題，3月以來，國內多檔ETF接力募集，檔檔規模創新高。圖為元大台灣價值高息ETF（00940）一口氣募集逾1752億元，台股ETF熱度燒到最高點。（示意圖，中央社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕ETF市場近來成為台灣投資圈最熱門話題，3月以來，國內多檔ETF接力募集，檔檔規模創新高。ETF究竟有什麼魅力，為何人人都在買？本篇文章告訴你買ETF的優點。

ETF優點

1.分散投資風險

由於ETF是一籃子選股，能避免單一個股大漲大跌的風險，降低波動性，適合保守型的投資人。

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2.交易成本低

ETF最吸引投資人的一大特色就是交易成本低廉。ETF不由專業經理人主動選股，而是追蹤一個特定指數，因此可減少管理成本，費用率較低，且ETF證交稅0.1%，也較一般股票0.3%來的低。

3.投資門檻較低

若直接投資股票和基金，想達到ETF投資的分散風險效果，將須花費不少資金。但ETF的資金門檻低，投資人可用少許資金，就可投資想要的領域，並跟隨指數獲得報酬。

4.投資標的多樣化

ETF商品追蹤的指數涵蓋不同國家、市場、產業，市面上也有非常多追蹤不同指數的ETF，投資人可擁有非常多樣化的投資選擇。

4.透明度高

ETF的投資標的和投資比重追隨指數，因此其持股相當透明化，且可隨時利用發行公司網站查詢ETF的持股內容，投資人對於投資標的的掌握度會更高，也更能安心。

5.定期汰弱留強、安全性高

ETF投資組合會隨著指數每段時間進行調整，定期將符合條件、表現好的公司留下或是納入，將不符合挑件、表現轉壞的公司剔除。而這樣汰弱留強的機制，讓能夠留在ETF投資組合中的都是符合標準的公司，ETF不太可能會踩到地雷，持有即將倒閉的公司，因此ETF也鮮少會發生倒閉的情況，投資ETF不用擔心血本無歸，安全性高。

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