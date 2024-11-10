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ETF教室1 ETF是什麼?

2024/11/10 08:00

近期台股強勢攻克2萬點再創新高，吸引許多投資人想透過台股ETF來投入台灣股市。（示意圖，中央社）近期台股強勢攻克2萬點再創新高，吸引許多投資人想透過台股ETF來投入台灣股市。（示意圖，中央社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期台股強勢攻克2萬點再創新高，吸引許多投資人想透過台股ETF來投入台灣股市。但ETF是什麼？ETF投資如何入門？本篇文章將會告訴你新手必須知道的ETF基礎知識。

ETF是什麼？

ETF的英文全名是Exchange Traded Fund，中文全名是交易所買賣基金，也稱為指數股票型基金，是當今最受歡迎的投資方式之一。

從ETF名字可以知道，ETF的本質是一種基金，投資一隻ETF，就相當於投資它背後的一籃子股票、債券等資產。

ETF和一般常見的「共同基金」雖都是基金，但2者最大的差別在於證券名單的組成，ETF的證券名單是依照「指數成分股」挑選，而共同基金則是由基金經理團隊篩選。

另外，ETF可以在股市開盤時段，在交易所內像買賣股票一樣進行交易，而這意味著ETF的價格是實時變動且透明的，交易也是實時成交的。而共同基金1天只有1個價格，且申購贖回的過程中還需要等待數天。也因為這個特點，ETF的價格波動可能會比共同基金更大。

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